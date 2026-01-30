El Club Atlético River Plate atraviesa un viernes cargado de tristeza por la muerte de el expresidente Alfredo Davicce, una figura central en la vida institucional del club. El dirigente, que lideró un largo trecho y tuvo como punto álgido de su gestión la consagración en la Copa Libertadores 1996, falleció a los 96 años y su nombre quedó ligado para siempre a uno de los ciclos más ganadores.

Su conducción en Núñez, que se extendió entre 1989 y 1997, estuvo marcada por el éxito de aquel equipo conducido por Ramón Díaz, en el que se encontraban jugadores de renombre como Enzo Francescoli (hoy mánager), Marcelo Gallardo (actual director técnico), Hernán Crespo y Ariel Ortega, entre otras figuras.

Bajo su presidencia, el club celebró nueve títulos oficiales, entre ellos siete campeonatos locales y la Supercopa Sudamericana 1997, además de la mencionada e histórica segunda Libertadores, en una etapa que consolidó el perfil ganador del Millonario.

En el plano doméstico, con Davicce, River dominó el fútbol argentino con una seguidilla histórica que incluyó el tricampeonato compuesto por el Apertura 1996, el Clausura 1997 y el Apertura 1997, una marca que reforzó la hegemonía del equipo en la cancha.

Alfredo Davicce el presidente más ganador de la historia de River

El vínculo de Davicce con la institución había comenzado mucho antes. Llegó a la institución en la década del 60 y, tras una extensa trayectoria dirigencial, ganó las elecciones de 1989, imponiéndose ante Osvaldo Di Carlo, abuelo del actual presidente de la entidad Millonaria. Al finalizar su ciclo presidencial, continuó ligado a la vida política como vicepresidente hasta 2001.

Luego de varios años alejado, volvió a competir en 2005 con la intención de regresar al máximo cargo. En aquella elección terminó segundo, por detrás de José María Aguilar, quien consiguió la reelección tras su primer mandato.

El fallecimiento de Davicce deja un profundo pesar en Núñez, pero también un legado ligado a títulos, estabilidad y una identidad competitiva que marcó una época dorada en la historia de River.