Luego de haber perdido la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina por 2 a 1, Inglaterra se presentó a jugar el partido por el tercer puesto contra Francia sin Harry Kane y Jude Bellingham en el equipo titular.

Los máximos artilleros británicos en la competencia, figuras del Bayern Münich alemán y Real Madrid español respectivamente, no fueron incluidos por el entrenador Thomas Tuchel que sigue en el ojo de la tormenta.

Harry Kane tiene 6 goles en el Mundial 2026.

Los dos jugadores pelean también por el Botín de Oro del Mundial 2026, aunque en una segunda línea porque ambos están a dos goles de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

No fueron los únicos

Las salidas de los dos futbolistas no fueron las únicas que ordenó el seleccionado alemán tras el golpe recibido entre semana.

Jude Bellingham, figura de Inglaterra en el Mundial 2026, también tiene 6 goles.

En el arco apareció Dean Henderson en lugar de Jordan Pickford y el autor del gol ante el actual campeón del mundo, Anthony Gordon, también fue a parar a la banca. Resta conocer si todo se debió a cuestiones físicas o fueron decisiones de un profesional que tiene la continuidad laboral complicada al momento de volver a Inglaterra.

Una buena última actuación ante Francia tal vez puede darle un poco más de aire, aunque el paso en falso que dio ante la Argentina despertó innumerables críticas hacia él por los cambios defensivos que introdujo al momento de ponerse en ventaja de manera parcial.