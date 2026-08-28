El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre en Argentina para reconocer a los trabajadores del sector mercantil, que reúne a más de un millón de personas en todo el país. Esta fecha fue establecida por la Ley 26.541 en 2009, en homenaje a la Ley 11.729 de 1934, que reguló por primera vez la actividad y sentó las bases de los convenios colectivos.

Para 2026, el feriado coincide con un sábado, lo que genera incertidumbre sobre si el descanso se trasladará a otra jornada. En 2025, cuando sucedió una situación similar, el feriado se movió al lunes siguiente, el 29 de septiembre, tras un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias. Hasta ahora, no hay una confirmación oficial para este año.

Día del Empleado de Comercio 2026: cuándo es el feriado y qué rubros permanecerán cerrados

Quiénes están alcanzados por el beneficio

El beneficio alcanza a todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca empleados de:

Supermercados

Tiendas de ropa y calzado

Perfumerías

Casas de electrodomésticos

Mayoristas

Comercios minoristas

Otros rubros vinculados al comercio

Durante esta jornada, los empleados de comercio tienen derecho a no asistir al trabajo sin que se les realice ningún descuento salarial. Sin embargo, los comercios pueden decidir abrir sus puertas, aunque no pueden exigir la presencia de los trabajadores alcanzados por la ley. En caso de que un empleado preste servicios ese día, debe recibir una remuneración adicional igual a la correspondiente a un feriado nacional.

El contexto del sector

Mientras se aguarda la definición de FAECYS respecto a la modalidad del feriado en 2026, el sector se encuentra en la fase final del acuerdo paritario vigente. En septiembre se aplicará el último tramo del aumento salarial del 1,9% , completando así una recomposición total del 5,7% pactada entre el sindicato y las cámaras empresarias para el trimestre.

Un día para reconocer a los trabajadores mercantiles

El Día del Empleado de Comercio es una jornada que reconoce la labor de un sector fundamental para la economía argentina. La fecha establece un descanso obligatorio para los trabajadores, aunque los comercios pueden optar por abrir, siempre respetando los derechos de sus empleados.