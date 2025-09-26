En Argentina, el Día del Empleado de Comercio se celebra tradicionalmente el 26 de septiembre, una fecha que reconoce a los trabajadores de uno de los gremios más numerosos y esenciales para la economía nacional. Sin embargo, en 2025, esta conmemoración se trasladará al lunes 29 de septiembre, según una resolución de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), para brindar a los empleados un fin de semana largo.

Esta fecha tiene un origen histórico que se remonta al 26 de septiembre de 1934, cuando se promulgó la Ley N° 11.729, estableciendo las condiciones laborales para los empleados de comercio. Desde entonces, la FAECYS ha impulsado importantes avances en los derechos de estos trabajadores, incluyendo licencias por enfermedad, accidentes y la indemnización por despido.

En 2009, la Ley N° 26.541 ratificó oficialmente el 26 de septiembre como feriado para los empleados de comercio, un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de este sector. La normativa establece que quienes trabajen en esta fecha deben recibir el doble de su salario habitual.

Feriado trasladable que afecta la actividad comercial

Este año, el traslado del feriado al 29 de septiembre implica que muchos comercios, incluidos supermercados y tiendas, permanecerán cerrados durante esa jornada, afectando la actividad comercial en todo el país. El beneficio está destinado exclusivamente a los trabajadores del sector comercio.

Para quienes deban trabajar el lunes 29, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que su remuneración será el doble, ya que el Día del Empleado de Comercio se considera un descanso obligatorio similar a un feriado nacional. Esto asegura una compensación justa por laborar en una fecha de descanso.

Día del Empleado de Comercio: feriado el 29 de septiembre.

Este día representa un momento clave para valorar los derechos laborales y el rol fundamental que desempeñan los empleados de comercio en la vida diaria de los argentinos, destacando su contribución al funcionamiento del mercado y la economía local.