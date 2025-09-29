Asado y música: así se celebró el Día del Empleado de Comercio en Neuquén

El Día del Empleado de Comercio reunió a trabajadores, familias y visitantes en el balneario municipal Albino Cotro, en la ciudad de Neuquén. La jornada, que contó con buen clima, incluyó comidas típicas a la parrilla, música en vivo y espacios de encuentro.

El móvil de Prima Multimedios estuvo presente durante la celebración y registró testimonios de los participantes. La parrilla fue la gran protagonista del evento. Costillar, matambre, asado ruso, vacío y chorizo fueron los cortes destacados.

Los asistentes compartieron la mesa en un clima de camaradería, consolidando una tradición que se repite año a año en la provincia.

Participación federal

Entre los entrevistados se encontraron trabajadores y familias llegados desde las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.