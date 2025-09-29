¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Derechos conquistados en 1933

Neuquén celebra el Día del Empleado de Comercio con estacionamiento gratis ¿por qué se celebra este día?

Un día especial para reconocer a los mercantiles, recordar la historia de sus conquistas laborales y disfrutar de un beneficio para los automovilistas.

Por Redacción

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 08:09
Este lunes, la ciudad se viste de reconocimiento y gratitud. Se conmemora el Día del Empleado de Comercio, una jornada que tiene su origen en 1933, cuando se sancionó la Ley 11.729 que abrió el camino a derechos laborales fundamentales como vacaciones pagas, aguinaldo y licencias especiales. Desde entonces, la fecha del 26 de septiembre recuerda aquellas conquistas y rinde homenaje al esfuerzo de miles de trabajadores.

Por eso, hoy los comercios no abrirán sus puertas y, además, los conductores tendrán un beneficio extra: el sistema de estacionamiento medido quedará suspendido, lo que permitirá estacionar sin pagar tarifa.

Este descanso, garantizado por la Ley Nacional 26.541 que lo equipara a un feriado, es un reconocimiento concreto al rol que cumplen los empleados de comercio en la vida económica y social de la ciudad.

El Día del Empleado de Comercio no solo invita a detener la rutina: también conecta con la memoria de un logro colectivo que mejoró la vida laboral de millones de argentinos y que, 92 años después, sigue siendo motivo de orgullo.

