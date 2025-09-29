Neuquén celebra el Día del Empleado de Comercio con estacionamiento gratis ¿por qué se celebra este día?

Este lunes, la ciudad se viste de reconocimiento y gratitud. Se conmemora el Día del Empleado de Comercio, una jornada que tiene su origen en 1933, cuando se sancionó la Ley 11.729 que abrió el camino a derechos laborales fundamentales como vacaciones pagas, aguinaldo y licencias especiales. Desde entonces, la fecha del 26 de septiembre recuerda aquellas conquistas y rinde homenaje al esfuerzo de miles de trabajadores.

Por eso, hoy los comercios no abrirán sus puertas y, además, los conductores tendrán un beneficio extra: el sistema de estacionamiento medido quedará suspendido, lo que permitirá estacionar sin pagar tarifa.

Este descanso, garantizado por la Ley Nacional 26.541 que lo equipara a un feriado, es un reconocimiento concreto al rol que cumplen los empleados de comercio en la vida económica y social de la ciudad.

El Día del Empleado de Comercio no solo invita a detener la rutina: también conecta con la memoria de un logro colectivo que mejoró la vida laboral de millones de argentinos y que, 92 años después, sigue siendo motivo de orgullo.