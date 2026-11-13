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Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 13 de noviembre en Argentina

El mercado cambiario vuelve a estar bajo la mirada de inversores y ahorristas, con movimientos en las distintas referencias del dólar y una jornada marcada por la estabilidad de las cotizaciones.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 11:27

Puntos clave

  • Dólar blue
  • Viernes 13 de noviembre
  • Banco Nación

Resumen del artículo

El dólar blue cotiza este viernes 13 de noviembre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. El oficial abre a $1.520 y $1.570 en el Banco Nación. La brecha entre ambos es del 2%.
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El dólar blue se mantiene estable y la brecha con el oficial ronda el 2%.

El dólar blue cotiza este viernes 13 de noviembre a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta en el mercado informal. En tanto, el dólar oficial abre la jornada a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Con estos valores, la brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 2%. Se trata de una diferencia mínima, en línea con la tendencia de las últimas jornadas.

En el mercado financiero, el dólar MEP cotiza a $1.570,70 para la compra y $1.573,80 para la venta. Otras referencias de la jornada lo ubican en $1.573,95. El Contado con Liquidación (CCL) se negocia a $1.658,40 para la compra y $1.664,90 para la venta. Otras fuentes lo ubican cerca de $1.679,19.

En lo que va de noviembre, el dólar blue sube un 1% respecto al mes anterior. El paralelo se mantiene en los mismos niveles en los que cerró octubre, a $1.565.

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