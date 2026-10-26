El dólar blue cotiza este lunes 26 de octubre de 2026 a $1545 para la compra y $1565 para la venta. La jornada cambiaria arranca con el dólar oficial a $1500 para la compra y $1550 para la venta.

Cotización del dólar oficial

El dólar oficial abrió la jornada a $1500 para la compra y $1550 para la venta, según los valores publicados al inicio de la rueda.

Cotización del dólar blue

El dólar blue se ubica en $1545 para la compra y $1565 para la venta, consolidándose como una de las referencias del mercado informal.

La brecha entre el oficial y el blue

Con estos valores, la brecha entre el dólar blue y el oficial se mantiene en torno al 1%, un nivel que refleja la dinámica cambiaria de las últimas jornadas.

El contexto financiero de la jornada

La cotización se conoce en una semana marcada por las expectativas sobre el programa financiero de 2027. Un informe del centro CIFRA calculó un agujero de 22.700 millones de dólares en las cuentas del año próximo, a partir de documentos oficiales, lo que pone en discusión la promesa de que las cuentas cerrarían sin sobresaltos.

En junio, el ministro de Economía había asegurado que el programa llegaría equilibrado entre ingresos y egresos y con un "colchón" de 3.700 millones de dólares heredado de 2026. Cuatro meses después, el propio Presupuesto 2027 corrigió esa estimación y recortó las fuentes de financiamiento previstas.