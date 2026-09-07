En medio del debate por la creciente morosidad, el economista Juan Carlos de Pablo lanzó una frase que sacudió el análisis financiero: "El costo de la mora para las billeteras es inversión". El especialista explicó que las fintech asumen deudas incobrables como parte de un modelo estratégico para identificar a los buenos pagadores.

Durante el programa de streaming "Maquiavelo y Adam Smith", De Pablo describió el mecanismo detrás del negocio de las billeteras virtuales. "Arrancan queriendo dar crédito pero no tienen información del tomador", explicó. "Entonces dan muchísimos créditos por montos bajos sabiendo que X porcentaje no va a pagar". El objetivo es construir un historial crediticio y separar a los pagadores de los que no lo son.

El economista graficó esta estrategia con una metáfora agrícola: "Es sembrar 32 ramitas y hay que esperar cuáles salen y cuáles no". De esta manera, la mora no se concibe como una pérdida, sino como un costo de aprendizaje que permite expandir el crédito de forma segura en el futuro.

El negocio detrás del atraso

La visión del economista expone la lógica que manejan las billeteras. Las empresas apuestan a la masividad. Otorgan microcréditos a gran escala, asumiendo que un porcentaje de esos préstamos no se recuperará. La inversión real no está en el dinero prestado, sino en la información que obtienen sobre el comportamiento de pago de los usuarios.

Las billeteras virtuales y la morosidad

Una vez que identifican a los "pagadores", pueden ofrecerles mayores líneas de crédito y productos más rentables. A los "no pagadores", simplemente se les cierra el acceso a futuros financiamientos, evitando pérdidas mayores. Esta lógica convierte a los deudores en una pieza fundamental del engranaje comercial.

El contexto de la morosidad y la postura del Gobierno

La frase de De Pablo llega en un momento crítico. El nivel de morosidad en el sistema financiero expandido pasó del 2,5% al 12,8% en 18 meses, con un pico del 22% en el segmento fintech. Esto afecta a casi 6 millones de personas, principalmente adultos de entre 30 y 70 años.

El análisis del economista coincide con la postura del Gobierno de no intervenir en el mercado de crédito. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, rechazó las "propuestas populistas" de la oposición. Werning sostuvo que "los bancos tienen capital de sobra" y "capacidad para absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado". Afirmó también que el problema de la mora se resolverá con bajas de tasas y refinanciaciones, no con asistencia estatal.

La polémica por las tasas y las multas

La estrategia de las fintech genera controversia. La provincia de Buenos Aires abrió un expediente contra seis billeteras, incluyendo Mercado Pago y Ualá, por presuntas prácticas abusivas y tasas que pueden superar el 1.000% anual. Gremios y organizaciones sociales convocaron a protestas y boicots, denunciando un esquema de "usura".

La definición de De Pablo evidencia una lógica económica fría, pero el debate político se centra en las consecuencias sociales. Mientras las fintech ven la mora como inversión, millones de familias argentinas atraviesan una verdadera aflicción financiera.