Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en Olivos tras diferencias internas y abordaron temas que generan tensión

El presidente Javier Milei recibió este viernes a la senadora Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos, en medio de las diferencias que la dirigente manifestó públicamente sobre algunas decisiones del Gobierno. Tras el encuentro, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que mantuvieron una conversación profunda y que pudieron abordar los temas pendientes con franqueza.

“Conversación profunda con el Presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió Bullrich en su cuenta de X, donde también publicó una fotografía junto al mandatario. Por su parte, Milei compartió en Instagram una imagen del desayuno de trabajo en Olivos y señaló que se reunieron para conversar sobre todos los temas a fondo.

Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos para conversar sobre temas de la agenda política nacional.

El encuentro se produjo luego de una serie de diferencias entre ambos dirigentes en torno a la estrategia legislativa y algunas decisiones de la gestión nacional. Entre los principales puntos de desacuerdo estuvieron el capítulo de tierras del proyecto de Ley de Propiedad Privada, la situación judicial del DNU 70/2023 y las modificaciones vinculadas con discapacidad en el Presupuesto 2027.

Uno de los cruces más recientes se produjo cuando Bullrich anunció que votaría en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesto por el Poder Ejecutivo. La senadora cuestionó su actuación en el caso del policía Luis Chocobar y sostuvo que no acompañaría su designación. También había reclamado mayor participación en las discusiones políticas del oficialismo y cuestionado la falta de información previa sobre determinadas decisiones presupuestarias.

La jefa del bloque libertario en el Senado cuestionó el pliego de la fiscal Susana Pernas por su actuación en el caso Chocobar.

La reunión en Olivos se dio en un contexto de tensión dentro del oficialismo, luego de que las declaraciones de Bullrich alimentaran versiones sobre posibles diferencias en la estrategia política del espacio. Por el momento, ambos dirigentes hicieron públicas señales de diálogo, aunque no se difundieron detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados ni sobre eventuales cambios en la relación política.