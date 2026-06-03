Durante junio de 2026 continúan vigentes las escalas salariales para el personal de casas particulares, una actividad que abarca desde tareas generales de limpieza hasta cuidado de personas, supervisión y mantenimiento de viviendas.
Las remuneraciones se calculan tanto por hora como por mes para quienes trabajan bajo un régimen registrado. En todos los casos, los valores informados corresponden a los mínimos legales, por lo que empleadores y trabajadoras pueden acordar cifras superiores.
Tareas generales
Es la categoría más frecuente dentro de los hogares argentinos e incluye actividades de limpieza, lavado, planchado, cocina sencilla y mantenimiento general de la vivienda.
Con retiro
- Hora: $3.454
- Mensual: $423.058
Sin retiro
- Hora: $3.728
- Mensual: $470.247
Asistencia y cuidado de personas
Comprende el acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas que requieren asistencia.
Con retiro
- Hora: $3.728
- Mensual: $470.247
Sin retiro
- Hora: $4.169
- Mensual: $524.454
Caseros
Corresponde a quienes residen en la vivienda donde desarrollan sus tareas y tienen a cargo el cuidado general del inmueble.
Sin retiro
- Hora: $3.728
- Mensual: $470.247
Personal para tareas específicas
Incluye cocineros contratados exclusivamente para esa función y trabajadores con conocimientos particulares vinculados al hogar.
Con retiro
- Hora: $4.169
- Mensual: $510.310
Sin retiro
- Hora: $4.570
- Mensual: $568.065
Supervisores
Es la categoría de mayor jerarquía dentro del régimen y contempla a quienes coordinan y supervisan las tareas realizadas por otros trabajadores de casas particulares.
Con retiro
- Hora: $4.570
- Mensual: $568.065
Sin retiro
- Hora: $5.005
- Mensual: $632.088
Además del salario, corresponde abonar los aportes y contribuciones establecidos por ley, junto con los adicionales por antigüedad cuando correspondan. También deben contemplarse pagos diferenciados en casos de horas extras, feriados trabajados o jornadas especiales.
Desde el sector recuerdan que la registración laboral es obligatoria incluso cuando la prestación se realiza pocas horas por semana. La formalización permite acceder a cobertura médica, aportes jubilatorios, ART y otros derechos previstos para las trabajadoras de casas particulares.
Con estas escalas, las empleadas domésticas perciben durante junio remuneraciones que superan los $423.000 mensuales en la categoría más común y pueden alcanzar más de $630.000 mensuales en los puestos de supervisión sin retiro.