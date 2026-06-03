Durante junio de 2026 continúan vigentes las escalas salariales para el personal de casas particulares, una actividad que abarca desde tareas generales de limpieza hasta cuidado de personas, supervisión y mantenimiento de viviendas.

Las remuneraciones se calculan tanto por hora como por mes para quienes trabajan bajo un régimen registrado. En todos los casos, los valores informados corresponden a los mínimos legales, por lo que empleadores y trabajadoras pueden acordar cifras superiores.

Tareas generales

Es la categoría más frecuente dentro de los hogares argentinos e incluye actividades de limpieza, lavado, planchado, cocina sencilla y mantenimiento general de la vivienda.

Con retiro

Hora: $3.454

Mensual: $423.058

Sin retiro

Hora: $3.728

Mensual: $470.247

Asistencia y cuidado de personas

Comprende el acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas que requieren asistencia.

Con retiro

Hora: $3.728

Mensual: $470.247

Sin retiro

Hora: $4.169

Mensual: $524.454

Caseros

Corresponde a quienes residen en la vivienda donde desarrollan sus tareas y tienen a cargo el cuidado general del inmueble.

Sin retiro

Hora: $3.728

Mensual: $470.247

Personal para tareas específicas

Incluye cocineros contratados exclusivamente para esa función y trabajadores con conocimientos particulares vinculados al hogar.

Con retiro

Hora: $4.169

Mensual: $510.310

Sin retiro

Hora: $4.570

Mensual: $568.065

Supervisores

Es la categoría de mayor jerarquía dentro del régimen y contempla a quienes coordinan y supervisan las tareas realizadas por otros trabajadores de casas particulares.

Con retiro

Hora: $4.570

Mensual: $568.065

Sin retiro

Hora: $5.005

Mensual: $632.088

Además del salario, corresponde abonar los aportes y contribuciones establecidos por ley, junto con los adicionales por antigüedad cuando correspondan. También deben contemplarse pagos diferenciados en casos de horas extras, feriados trabajados o jornadas especiales.

Desde el sector recuerdan que la registración laboral es obligatoria incluso cuando la prestación se realiza pocas horas por semana. La formalización permite acceder a cobertura médica, aportes jubilatorios, ART y otros derechos previstos para las trabajadoras de casas particulares.

Con estas escalas, las empleadas domésticas perciben durante junio remuneraciones que superan los $423.000 mensuales en la categoría más común y pueden alcanzar más de $630.000 mensuales en los puestos de supervisión sin retiro.