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Servicio doméstico

Empleadas domésticas: cuáles son los valores vigentes para la hora de limpieza en junio

Las escalas salariales actualizadas establecen nuevos valores mínimos para el personal de casas particulares.

 

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 13:14
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Empleadas domésticas: cuánto cobran en junio según cada categoría

Durante junio de 2026 continúan vigentes las escalas salariales para el personal de casas particulares, una actividad que abarca desde tareas generales de limpieza hasta cuidado de personas, supervisión y mantenimiento de viviendas.

Las remuneraciones se calculan tanto por hora como por mes para quienes trabajan bajo un régimen registrado. En todos los casos, los valores informados corresponden a los mínimos legales, por lo que empleadores y trabajadoras pueden acordar cifras superiores.

Tareas generales

Es la categoría más frecuente dentro de los hogares argentinos e incluye actividades de limpieza, lavado, planchado, cocina sencilla y mantenimiento general de la vivienda.

Con retiro

  • Hora: $3.454
  • Mensual: $423.058

Sin retiro

  • Hora: $3.728
  • Mensual: $470.247

Asistencia y cuidado de personas

Comprende el acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas que requieren asistencia.

Con retiro

  • Hora: $3.728
  • Mensual: $470.247

Sin retiro

  • Hora: $4.169
  • Mensual: $524.454

Caseros

Corresponde a quienes residen en la vivienda donde desarrollan sus tareas y tienen a cargo el cuidado general del inmueble.

Sin retiro

  • Hora: $3.728
  • Mensual: $470.247

Personal para tareas específicas

Incluye cocineros contratados exclusivamente para esa función y trabajadores con conocimientos particulares vinculados al hogar.

Con retiro

  • Hora: $4.169
  • Mensual: $510.310

Sin retiro

  • Hora: $4.570
  • Mensual: $568.065

Supervisores

Es la categoría de mayor jerarquía dentro del régimen y contempla a quienes coordinan y supervisan las tareas realizadas por otros trabajadores de casas particulares.

Con retiro

  • Hora: $4.570
  • Mensual: $568.065

Sin retiro

  • Hora: $5.005
  • Mensual: $632.088

Además del salario, corresponde abonar los aportes y contribuciones establecidos por ley, junto con los adicionales por antigüedad cuando correspondan. También deben contemplarse pagos diferenciados en casos de horas extras, feriados trabajados o jornadas especiales.

Desde el sector recuerdan que la registración laboral es obligatoria incluso cuando la prestación se realiza pocas horas por semana. La formalización permite acceder a cobertura médica, aportes jubilatorios, ART y otros derechos previstos para las trabajadoras de casas particulares.

Con estas escalas, las empleadas domésticas perciben durante junio remuneraciones que superan los $423.000 mensuales en la categoría más común y pueden alcanzar más de $630.000 mensuales en los puestos de supervisión sin retiro.

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