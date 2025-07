Malestar de las trabajadoras domésticas por el aumento salarial

La secretaria general del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén (SiPeSeDo), Sonia Kopprio, expresó su malestar por el aumento del 6,5% anunciado para el sector y denunció la demora en el diálogo con las nuevas autoridades. En declaraciones al Noticiero Central del Canal 24/7, señaló que "es poco" y que "no alcanza para cubrir una canasta básica".

El incremento se aplicará en tramos: un 3,5% correspondiente a los meses de febrero a junio, más tres cuotas mensuales del 1% entre julio y septiembre, acompañadas de bonos de entre 9.500 y 10.000 pesos.

Kopprio advirtió que muchas trabajadoras no están recibiendo los pagos retroactivos que les corresponden y recordó que tienen derecho a exigirlos mediante telegramas laborales. "Si no reclaman, los empleadores no pagan", enfatizó. Además, pidió que el 4,5% total se aplique al salario de julio, y que en agosto se pague lo adeudado por junio. La delegada subrayó que la falta de actualización salarial incrementa la precarización del sector, donde muchas empleadas aún no están registradas formalmente.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el reconocimiento completo del adicional por zona desfavorable. Actualmente se paga un 30%, pero el sindicato exige que se sumen los 10 puntos adeudados desde 2019 y 2020. "Nos deben ese porcentaje por ley", sostuvo Kopprio, y recordó que en provincias como Río Negro y Neuquén el costo de vida es más alto. También reclamó que se contemple la situación de las trabajadoras activas, ya que algunas que se jubilaron sí accedieron al beneficio.

Otro tema crítico es el transporte. La dirigente explicó que no existe una obligación formal para que el empleador cubra el viático, aunque en muchos casos se acuerda. "Si una compañera va a trabajar un solo día, por tres o cuatro horas, termina gastando más en el colectivo que lo que gana", detalló. Además, alertó que los aumentos actuales no impactan de igual manera en quienes trabajan por hora o en jornadas parciales.

Finalmente, Kopprio destacó que el sindicato presentó informes técnicos y documentación ante las nuevas autoridades, y que esperan respuestas concretas en la próxima reunión pactada para octubre. “No podemos seguir esperando. Nosotras trabajamos todos los días y necesitamos sobrevivir”, sentenció. También aseguró que su lucha continuará hasta que se reconozca un 40% de zona desfavorable: “Si hubiese sabido que hay sectores que cobran el 60%, pedía eso directamente”.