León XIV, rumbo a Perú: Javier Milei despidió al Papa entre lágrimas en Ezeiza

El presidente Javier Milei despidió este miércoles 11 de noviembre al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde el Pontífice partió rumbo a Perú, luego de celebrar una misa en la Basílica de Luján.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Los tres participaron del último tramo de la despedida oficial antes de que el avión emprendiera el viaje.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Milei caminó junto al Papa hasta la escalera de la aeronave. Visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos, el Presidente lo acompañó hasta el momento de su partida.

El abrazo de Milei a Karina y al canciller Quirno

Después de que León XIV subiera al avión, Milei se fundió en un fuerte abrazo con su hermana y luego con Pablo Quirno. La escena quedó como una de las imágenes finales de la visita pastoral del Pontífice al país.

La despedida tuvo lugar después de cuatro días de actividades religiosas y encuentros en distintas ciudades argentinas, que incluyeron celebraciones litúrgicas y contactos con fieles.

Karina Milei despidió al Pontífice con un mensaje en redes sociales

Después de la partida del Papa, Karina Milei publicó un mensaje en su cuenta de X para agradecerle por su visita y destacar el significado de los cuatro días que permaneció en el país.

"Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV", escribió la secretaria general de la Presidencia.

En otro tramo de su publicación, destacó el recorrido que realizó el Pontífice por distintas ciudades argentinas y sus palabras hacia el país.

"¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos", expresó.

Karina Milei también sostuvo que los argentinos estuvieron a la altura de la visita pastoral y agradeció a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que participaron de la organización durante los meses previos.

El mensaje concluyó con una frase dirigida al Pontífice: "¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!".

"¡Hasta siempre, Argentina!", el papa León XIV se despidió de nuestro país rumbo a Perú - Foto: Noticias Argentinas

Una visita histórica que terminó con destino a Perú

La partida de León XIV cerró una visita pastoral de cuatro jornadas que incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El recorrido combinó celebraciones multitudinarias, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad. Entre los momentos centrales estuvieron la misa en Córdoba, la vigilia con jóvenes en Palermo y la última celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita también tuvo un significado histórico: la Argentina no recibía a un Papa desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita al país.

León XIV continuará ahora su recorrido sudamericano en Perú, un país con el que mantiene un vínculo particular: allí desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral durante aproximadamente dos décadas.

El cierre de la visita papal y lo que viene

Con la partida desde Ezeiza, concluyó la agenda argentina del Pontífice. Su llegada había generado una convocatoria masiva de fieles y una intensa actividad institucional, religiosa y social en distintos puntos del país.

La próxima etapa de su recorrido será Perú, donde continuará una gira que también incluyó Uruguay. Para la Iglesia argentina, queda el balance de cuatro días de encuentros y celebraciones, mientras que el Gobierno nacional destacó el desarrollo de la visita y la participación de millones de personas.