En un contexto marcado por la circulación de amenazas falsas de tiroteos en escuelas, estudiantes de sexto año con orientación en Economía del Ipem 285 José Gabriel Brochero de Mina Clavero en Córdoba impulsaron una campaña de concientización bajo el lema “El miedo no es contenido”, con el objetivo de visibilizar las consecuencias reales que generan este tipo de mensajes.

La iniciativa incluyó la realización de un video en el que, a partir de un cartel que simulaba anunciar un supuesto tiroteo para el día siguiente, los alumnos fueron desplegando distintos afiches con frases que apuntaban a reflexionar sobre el impacto del miedo viralizado en redes.

La iniciativa se viralizó rápidamente en redes sociales

Entre los mensajes que formaron parte de la campaña se destacaron consignas como “Jugar con el miedo tiene consecuencias”, “Un mensaje falso puede causar pánico verdadero” y “No hagas viral el miedo”, en una clara advertencia sobre cómo este tipo de contenidos puede afectar a toda la comunidad educativa.

El trabajo fue realizado por estudiantes de 6to año.

También incluyeron otras frases como “Un momento de gracia puede dejar horas de miedo”, “No difundas el pánico” y “Antes de publicar, pensá en el daño”, con el objetivo de generar conciencia, especialmente entre los jóvenes, sobre el uso responsable de las redes sociales.

La campaña surge en un momento de alta sensibilidad por la reiteración de amenazas falsas en distintas instituciones del país, que obligaron a suspender clases y activar protocolos de seguridad. En ese escenario, los estudiantes cordobeses decidieron tomar la palabra y enviar un mensaje claro: el miedo no es un juego ni contenido para compartir.