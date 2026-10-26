El presidente Javier Milei protagonizó este lunes una escena distendida desde el balcón de la Casa Rosada al realizar el gesto conocido como “six seven”, una expresión popularizada entre niños y adolescentes. El mandatario salió a saludar a las personas que recorrían Plaza de Mayo antes de reunirse con parte de su gabinete de ministros.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, y otros funcionarios del Gobierno nacional. El saludo ocurrió durante la mañana, en la previa de la reunión de Gabinete prevista para las 10 en el Salón Eva Perón de la sede gubernamental.

La escena se produjo un día después de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido al imponerse sobre Flávio Bolsonaro por alrededor de 4,4 millones de votos, según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral brasileño.

Qué significa el gesto “six seven” que hizo Milei

El gesto conocido como “six seven” —también escrito “6-7”— se popularizó entre niños y adolescentes, especialmente a través de las redes sociales. Consiste en acompañar la expresión con movimientos alternados de las manos, con las palmas hacia arriba.

La tendencia se instaló en contenidos digitales, videos y conversaciones entre jóvenes. Su uso suele tener un carácter lúdico y no siempre responde a un significado único o preciso.

En este caso, Milei reprodujo el movimiento desde el histórico balcón presidencial mientras saludaba a quienes se encontraban en la plaza, tal como los adolescentes lo hacen previo a las populares batallas de aura. La escena llamó la atención por el contraste entre el protocolo habitual de la sede de Gobierno y un gesto asociado con los códigos virales de las nuevas generaciones.

Quiénes acompañaron a Javier Milei en el balcón

Además de Karina Milei, el Presidente estuvo acompañado por integrantes del Gabinete y referentes del oficialismo.

Entre los funcionarios presentes se encontraban:

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia.

Mario Lugones, ministro de Salud.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

Adrián Ravier, vocero presidencial.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La salida al balcón se produjo antes del encuentro de trabajo que el mandatario mantuvo con sus funcionarios en el Salón Eva Perón.

El contexto político: la elección presidencial en Brasil

La escena tuvo lugar en una jornada atravesada por las repercusiones regionales del histórico balotaje de Brasil del 25 de octubre.

Lula da Silva obtuvo 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79% de los votos válidos, mientras que Flávio Bolsonaro reunió 59.826.041 votos, el 48,21%, de acuerdo con el resultado publicado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

La diferencia fue de 4.430.191 votos. El resultado reivindica la política y confirma la continuidad de Lula al frente del Gobierno brasileño para un nuevo mandato, que comenzará en enero de 2027.