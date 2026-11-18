A pocas semanas de despedir el 2026, quienes buscan organizar una escapada turística o simplemente sumar jornadas de descanso aún cuentan con margen en el cronograma oficial.

Entre noviembre y diciembre restan tres fines de semana largos, aunque uno de ellos presenta una particularidad normativa que conviene revisar antes de hacer reservas.

La pausa más cercana en el almanaque tendrá lugar entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre. El descanso responde al traslado del Día de la Soberanía Nacional. Si bien la conmemoración cae originalmente el viernes 20, su carácter trasladable permitió mover el feriado al lunes siguiente para conformar un bloque de tres días libres en todo el país.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa por el río Paraná.

Diciembre abre con un "finde XL" de hasta cuatro jornadas

El receso más extenso de este cierre de año llegará apenas comience diciembre, abarcando desde el sábado 5 hasta el martes 8.

Ese puente se arma a partir de dos fechas consecutivas con distinto estatus legal:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Respecto al lunes 7, es importante recordar que no rige bajo las mismas reglas que un feriado nacional. En el ámbito privado, la decisión de otorgar el día libre o trabajar con normalidad queda en manos de cada empleador. Por ese motivo, el disfrute de los cuatro días corridos estará sujeto a la modalidad de cada trabajo.

Navidad, el último fin de semana largo del año

El calendario de descansos extendidos de 2026 bajará el telón con los festejos navideños.

Como el viernes 25 de diciembre, feriado nacional inamovible por Navidad, coincide con el tramo final de la semana, se sumará al sábado 26 y al domingo 27. Eso dará lugar al tercer y último fin de semana largo de tres días antes de Año Nuevo.

El inicio de 2027

El recibimiento del 2027 también iniciará un jueves 31 de diciembre y abrirá otro fin de semana largo, pegado al viernes 1° de enero.

Ese bloque permite planificar una escapada de cuatro días entre el miércoles 30 de diciembre y el domingo 2 de enero, según cómo se acomoden las jornadas laborales en cada caso.