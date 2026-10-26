El calendario oficial sumó un nuevo feriado nacional para noviembre. El Gobierno declaró feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, una medida que busca facilitar la organización y logística ante la masiva movilización de fieles de todo el país.

El nuevo feriado por la visita del Papa

La llegada del Pontífice está programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole (Almirante Brown) y Córdoba.

Debido a los requerimientos organizativos de cada jurisdicción, las jornadas no laborables se dividieron de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado local en la provincia de Córdoba .

Miércoles 11 de noviembre: feriado local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

El Día de la Soberanía Nacional y el fin de semana largo

A las jornadas por la visita papal se añade el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Aunque su fecha original es el 20 de noviembre, este año se traslada al lunes 23 de noviembre, configurando un fin de semana largo de tres días a nivel nacional.

Calendario completo de noviembre 2026