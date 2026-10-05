Octubre tendrá un solo feriado nacional, que permitirá formar un fin de semana largo de tres días. La fecha será el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre. Muchas personas podrán aprovechar tres días consecutivos.

Cuándo es el feriado de octubre 2026

El feriado será el lunes 12 de octubre. La fecha figura dentro de los feriados nacionales trasladables establecidos por la legislación argentina. El calendario queda conformado de la siguiente manera:

Sábado 10 de octubre: fin de semana.

fin de semana. Domingo 11 de octubre: fin de semana.

fin de semana. Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

Por lo tanto, habrá un fin de semana largo de tres días.

Qué se conmemora el 12 de octubre

El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es una fecha destinada a promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

La denominación actual reemplazó al antiguo "Día de la Raza" en 2010. En ese momento se estableció una nueva mirada sobre la fecha. Se puso el foco en la diversidad cultural y el respeto por las comunidades originarias.

El cronograma de feriados para lo que resta del año

Feriados de octubre 2026

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable). Fin de semana largo de tres días.

Feriados de noviembre 2026

Lunes 9: Feriado Nacional por la llegada del Papa León XIV .

Feriado Nacional por la llegada del . Martes 10: Feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba por la llegada del Papa León XIV .

Feriado exclusivo para la y la por la llegada del . Miércoles 11: Feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires por la llegada del Papa León XIV .

Feriado exclusivo para la por la llegada del . Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional. La fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo de tres días.

Feriados de diciembre 2026