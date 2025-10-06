Declaró un exdirectivo de la firma aérea que trasladó a Espert durante la campaña

El ex presidente de la compañía Med Aviación, Horacio Rodríguez, prestó declaración como testigo durante casi tres horas ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

La citación se relaciona con 36 vuelos realizados por el entonces candidato en aeronaves de esa empresa, que habrían tenido conexión con Federico “Fred” Machado, empresario detenido y acusado de narcotráfico. Al finalizar su testimonio en los tribunales de Comodoro Py, Rodríguez se retiró por una salida lateral y solo alcanzó a decir ante la prensa que ya no ocupaba el cargo de presidente de la firma.

Graves sospechas

Mientras tanto, el fiscal federal Ramiro González, con competencia electoral, tenía previsto recibir las declaraciones de descargo de Antonio y Lucía Montenegro, padre e hija. Antonio Montenegro fue tesorero de la campaña del partido Unite —que impulsó la candidatura de Espert—, mientras que su hija, actual legisladora de La Libertad Avanza, figuraba como segunda responsable financiera. Tras esos testimonios el fiscal evaluará si presenta una acusación formal o dispone el archivo de la causa.

Paralelamente, en los tribunales federales de San Isidro avanza otra investigación, a cargo del juez Lino Mirabelli, iniciada a partir de una denuncia de Juan Grabois. En ese expediente se indaga el origen de al menos 200 mil dólares que habrían sido aportados a la campaña de Espert por empresas vinculadas a Machado.