El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para completar la tercera revisión del programa económico de 48 meses, un paso que podría habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones para el país.

El entendimiento se alcanzó entre el equipo técnico del organismo y las autoridades argentinas. Sin embargo, los fondos todavía no están disponibles: la revisión debe recibir la aprobación definitiva del Directorio Ejecutivo del FMI, cuyo tratamiento se espera para principios de diciembre, según la información suministrada.

El organismo destacó los avances en materia fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas internacionales. También calificó de «impresionantes» los resultados del programa económico, pese a un contexto internacional más complejo.

El FMI destacó el superávit fiscal y la compra de reservas

En su evaluación, el Fondo sostuvo que las políticas fiscales y monetarias del Gobierno contribuyeron a sostener el proceso de desinflación y a mejorar la posición externa de la Argentina.

Uno de los datos destacados fue la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado cambiario. Según el comunicado citado, la entidad acumuló compras de divisas cercanas a US$16.000 millones en lo que va de 2026.

El organismo señaló que la continuidad de esa estrategia será importante para fortalecer las reservas internacionales y mejorar la capacidad del país para afrontar compromisos financieros.

El FMI también remarcó la importancia del resultado fiscal. Para 2026, el programa contempla un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), una meta que el Gobierno busca sostener mediante el control del gasto público.

Qué falta para que Argentina reciba los US$900 millones

El acuerdo técnico no representa la aprobación definitiva del desembolso. El siguiente paso es que el Directorio Ejecutivo del FMI evalúe la revisión y autorice formalmente la liberación de los recursos.

El monto previsto equivale a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta que utiliza el organismo para expresar parte de sus operaciones financieras.

Hasta que se complete ese procedimiento, el Gobierno no puede considerar confirmado el ingreso de los fondos. La fecha prevista para el tratamiento, de acuerdo con la información proporcionada, es principios de diciembre.

La definición tiene relevancia para el esquema financiero argentino, que debe administrar vencimientos de deuda y sostener la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central.

El vencimiento con el Fondo que presiona el calendario

La negociación también se desarrolla en un contexto de compromisos financieros con el propio organismo. Según los datos incluidos en la información de base, la Argentina debe afrontar un vencimiento de aproximadamente US$800 millones en intereses el próximo lunes.

Por esa cercanía, el desembolso esperado y el vencimiento no deben confundirse: se trata de operaciones distintas, con calendarios y procedimientos propios. Además, el giro de los US$900 millones depende de la decisión formal del Directorio.

La aprobación de la revisión podría aportar recursos al esquema financiero, aunque el efecto concreto sobre las reservas y los pagos dependerá de cómo se instrumente el desembolso.

La meta fiscal de 2027 y la continuidad del programa

El FMI anticipó que la disciplina fiscal seguirá siendo uno de los pilares del acuerdo. Para 2027, el organismo espera un esfuerzo similar al previsto para este año, en línea con el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envió al Congreso.

Según el comunicado citado, el objetivo es sostener el orden de las cuentas públicas por cuarto año consecutivo. El Fondo también destacó las reformas de los marcos tributario y fiscal como herramientas para consolidar ese proceso.

El organismo indicó que la contención del gasto deberá combinarse con la protección de partidas prioritarias para infraestructura y servicios sociales.

En paralelo, el programa prevé que el BCRA continúe comprando divisas y que el Gobierno mantenga su estrategia de financiamiento en moneda extranjera. Esa estrategia contempla el acceso a los mercados de capitales nacionales, el apoyo de acreedores oficiales y los ingresos que puedan obtenerse mediante privatizaciones.

Qué dijo el Gobierno sobre el acuerdo con el FMI

El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó el avance del programa de estabilización y sostuvo que busca establecer condiciones para un crecimiento sostenido.

«Avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población», afirmó el funcionario.

La declaración se inscribe en la estrategia oficial de sostener el equilibrio fiscal, reducir la inflación y fortalecer las reservas internacionales como condiciones para mejorar la estabilidad macroeconómica.

Para el FMI, el desafío será que esos avances se mantengan en el tiempo y contribuyan a reforzar la posición externa de la Argentina.