El personal de casas particulares tendrá un aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2026. La suba forma parte del esquema de actualizaciones mensuales establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza a quienes realizan tareas domésticas, de cuidado y asistencia en todo el país, incluida la provincia de Neuquén.

El cronograma también contempla un incremento del 1,6% para diciembre. Además, el acuerdo estableció un adicional del 25% sobre el salario básico para la suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto.

Las subas previstas para los últimos meses del año se suman a las aplicadas desde agosto. En ese mes el aumento fue del 1,9%; en septiembre, del 1,8%; y en octubre, del 1,7%.

Cuánto se paga por hora según cada categoría

Los valores mínimos por hora varían de acuerdo con las tareas y la modalidad de contratación. Para noviembre, los montos informados son los siguientes:

Supervisión: $5.339,08 con retiro y $4.923,44 sin retiro.

Tareas específicas: $5.093,82 con retiro y $4.695,59 sin retiro.

Caseros: $4.447,11 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 con retiro y $4.447,11 sin retiro.

Tareas generales: $4.447,11 con retiro y $4.170,52 sin retiro.

Estos importes funcionan como pisos salariales para cada categoría. Los empleadores no pueden pagar por debajo de los mínimos correspondientes a las tareas realizadas y a la modalidad de trabajo.

El esquema de aumentos llega hasta diciembre

La actualización de noviembre integra el calendario definido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El esquema prevé incrementos consecutivos durante cinco meses, desde agosto hasta diciembre.

Con la suba de noviembre y la prevista para diciembre, el personal doméstico tendrá dos actualizaciones más antes de finalizar 2026. Los valores de referencia permiten calcular el pago por hora, aunque el monto final depende de la categoría y de las condiciones de contratación de cada trabajador.