Lunes 20 de Octubre, Neuquén, Argentina
Am2022
Extradición de Fran Machado

Confirmaron extradición de Fred Machado a Estados Unidos por lavado y narcotráfico

La justicia federal de Neuquén recibió la notificación oficial de Interpol para el traslado del empresario acusado de delitos graves, que será entregado a EE.UU. tras la aprobación del Poder Ejecutivo.

Por Redacción

Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 18:00
Extraditan a Fred Machado a EE.UU. en noviembre

La extradición del empresario y piloto Fred Machado a Estados Unidos quedó oficialmente programada para el próximo 5 de noviembre, según informó Interpol a la justicia federal de Neuquén, marcando el cierre de un extenso proceso judicial.

El traslado se efectuará desde el aeropuerto de Ezeiza, en un vuelo comercial que contará con un operativo de seguridad riguroso, cuyos detalles se definirán en los próximos días. Actualmente, Machado se encuentra detenido en una delegación de la Policía Federal en Viedma y será entregado a las autoridades estadounidenses tras el fallo de la Corte Suprema y la aprobación del Poder Ejecutivo.

En territorio estadounidense, el empresario enfrenta serias imputaciones en un tribunal de Texas, que incluyen lavado de activos, estafa relacionada con la venta de aviones y narcotráfico. En la misma causa, su socia fue condenada el año pasado a 16 años de prisión. Ahora, la justicia norteamericana busca juzgar a Machado.

En Argentina, el nombre de Machado está vinculado al diputado José Luis Espert, quien es investigado por presunto lavado de activos debido a una transferencia de 200.000 dólares recibida del empresario. Además, se comprobó que Espert utilizó aviones de la flota de Machado durante su campaña presidencial en 2019.

Machado fue detenido en Viedma en abril de 2021 tras el pedido de extradición de Estados Unidos. Durante una audiencia, el empresario negó las acusaciones y afirmó: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca tuve nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”.

