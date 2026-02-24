El Ministerio de Economía envió una misión técnica a Estados Unidos para avanzar en la segunda revisión del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo central es cerrar en las próximas semanas el entendimiento técnico que permita habilitar un nuevo desembolso por alrededor de US$1000 millones, fondos que reforzarían las reservas internacionales.

La delegación está encabezada por el viceministro José Luis Daza, quien ya mantiene reuniones con el staff del organismo en busca de alcanzar el Staff Level Agreement, instancia previa al tratamiento del caso argentino en el directorio del Fondo. Tanto el Palacio de Hacienda como el organismo confirmaron que las conversaciones están en marcha.

Si el board aprueba la revisión, el giro impactará directamente en las arcas del Banco Central de la República Argentina, en un contexto en el que la acumulación de reservas continúa siendo el punto más sensible del programa.

La evaluación en curso analiza el cumplimiento de las metas comprometidas hasta fines de 2025. Según fuentes oficiales, la Argentina alcanzó la mayoría de los objetivos fiscales, aunque no logró cumplir con la meta de acumulación de divisas. Ese desvío requerirá un nuevo waiver —un perdón técnico por el incumplimiento—, tal como ocurrió en la revisión anterior.

En el equipo económico aseguran que el escenario actual es más favorable que el del año pasado, especialmente por la dinámica reciente del mercado cambiario. Desde enero de 2026, la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili intensificó la compra de dólares en el mercado oficial. Bajo la denominada “fase 4” del programa monetario, el Central acumuló más de US$2000 millones en lo que va del año, aunque la meta anual es mucho más ambiciosa: sumar entre US$10.000 y US$17.000 millones, dependiendo del nivel de remonetización y del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios.

En su última conferencia, la vocera del organismo, Julie Kozack, reconoció los avances en materia fiscal y destacó los superávits primarios obtenidos. Al mismo tiempo, insistió en la importancia de fortalecer las reservas, consolidar la confianza en la moneda local y sostener el orden fiscal. También dejó en claro que el Fondo espera que el Presupuesto 2026 profundice esa senda.