La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó los cambios de la ley de Inocencia Fiscal II y eliminó los límites de ingresos y patrimonio que hasta ahora condicionaban el acceso al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5916/2026, publicada en el Boletín Oficial, que adapta el procedimiento del régimen a las modificaciones introducidas por la Ley 27.826.

Qué topes se eliminaron

Hasta la reglamentación anterior, el régimen simplificado estaba limitado a contribuyentes cuyos ingresos anuales no superaran los $1.000 millones** y cuyo **patrimonio** no excediera los **$10.000 millones.

Con la nueva normativa, esos parámetros económicos dejan de ser requisito tanto para acceder como para permanecer en el régimen. La eliminación amplía el universo de contribuyentes que pueden presentar la declaración jurada de Ganancias con información precargada por ARCA.

La residencia fiscal, la nueva condición central

Con la modificación, la residencia fiscal en la Argentina pasa a ser la única condición sustantiva de acceso y permanencia en el régimen simplificado para los períodos fiscales posteriores a 2025. Los contribuyentes deberán mantener esa condición durante todo el período declarado.

Para el período fiscal 2025, en cambio, se mantiene el tratamiento anterior y no se exige el requisito de residencia.

Grandes contribuyentes y funcionarios públicos

La reglamentación también incorporó a dos grupos que estaban excluidos del esquema original:

Grandes Contribuyentes Nacionales: podrán adherir al régimen simplificado, pero solo para presentar la declaración jurada y pagar el impuesto en término , sin acceder a los demás beneficios y presunciones del régimen.

Funcionarios públicos: podrán optar por la modalidad simplificada bajo las mismas condiciones restrictivas, únicamente para cumplir con la presentación y el pago del impuesto.

Qué pasa con quienes ya presentaron Ganancias 2025

Los contribuyentes que ya presentaron y pagaron la declaración jurada de Ganancias 2025 bajo el régimen general podrán optar por adherir a la modalidad simplificada para ese mismo período. Para hacerlo, deberán presentar una nueva declaración jurada dentro del plazo especial establecido.

Quienes ya habían adherido al régimen simplificado para 2025 deberán convalidar su opción dentro del plazo excepcional. La falta de confirmación implicará la pérdida de la adhesión y la aplicación de las disposiciones del régimen general.

El contexto de la medida

La reglamentación de ARCA es un paso clave dentro de la estrategia oficial para que los contribuyentes puedan exteriorizar sus ahorros en dólares y utilizarlos dentro del sistema formal. Sin embargo, los especialistas advirtieron que todavía falta la reglamentación de la UIF para que los bancos, escribanos y agentes de liquidación tengan reglas claras sobre el origen de los fondos.