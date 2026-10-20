El Gobierno acelera acuerdos para eliminar las PASO y destraba el proyecto de Discapacidad

El Gobierno decidió acelerar dos negociaciones que hasta ahora generaban diferencias internas: la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el proyecto sobre Discapacidad que será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados.

La definición surgió de la reunión semanal de la mesa política en Casa Rosada, donde el oficialismo acordó respaldar en el recinto la iniciativa sobre Discapacidad pese a los cuestionamientos formulados desde el área económica y, al mismo tiempo, imprimir mayor velocidad a las conversaciones con gobernadores para conseguir los votos necesarios para la reforma electoral.

En ambos casos, la estrategia requiere acuerdos con sectores aliados y dialoguistas del Congreso.

Discapacidad: el Gobierno mantendrá el acuerdo alcanzado en Diputados

Uno de los principales puntos de discusión interna fue el impacto fiscal del proyecto sobre Discapacidad.

La conducción oficialista de Diputados había alcanzado un entendimiento con bloques aliados para evitar que avanzara la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Como parte de esa negociación, aceptó modificar los ajustes previstos para el sector en el Presupuesto 2027, lo que implica un mayor gasto.

La decisión generó reparos dentro del Ministerio de Economía. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había manifestado durante su exposición en la Comisión de Presupuesto que desde el Ejecutivo hubieran preferido otra alternativa.

Sin embargo, la mesa política resolvió sostener el entendimiento parlamentario. “El proyecto que tiene dictamen se va a defender en la sesión”, aseguró uno de los participantes del encuentro. En caso de ser aprobado, el Ejecutivo prevé realizar una readecuación de partidas presupuestarias para afrontar el costo adicional.

El proyecto será tratado este miércoles desde las 12 en una sesión que también contempla la Ley de Propiedad Privada, modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras y distintas iniciativas sobre endeudamiento familiar, vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.

Desde el oficialismo aseguran contar con los legisladores necesarios para abrir el recinto, aunque continúan las negociaciones por las votaciones de cada iniciativa.

La eliminación de las PASO vuelve a ser prioridad

El segundo eje de la reunión estuvo puesto en la reforma electoral y, particularmente, en la intención del Gobierno de eliminar las PASO. La definición política fue darle “la mayor velocidad posible” a los acuerdos con gobernadores y fuerzas aliadas para intentar destrabar el proyecto en el Congreso.

Dentro del Gobierno existían diferencias sobre los tiempos de esa negociación. Un sector integrado por Luis Caputo, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Diego Santilli plantea acelerar los entendimientos con los mandatarios provinciales para despejar el escenario político antes del año electoral.

En cambio, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, vinculados al armado nacional de La Libertad Avanza, sostenían una posición más cautelosa frente a la posibilidad de anticipar acuerdos con los gobernadores.

Según la información surgida de la reunión, finalmente hubo consenso para acelerar las conversaciones.

Santilli negociará con los gobernadores

La estrategia oficial apunta a conseguir los apoyos necesarios para llevar la reforma electoral al Senado entre fines de octubre y principios de noviembre.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá un papel central en esas negociaciones y continuará esta semana las reuniones con gobernadores y representantes de bloques aliados.

Este martes, luego del encuentro de la mesa política, mantuvo conversaciones con referentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

La intención de la Casa Rosada es que el eventual acuerdo sobre las PASO funcione también como una primera base política entre el oficialismo y sus aliados para 2027, aunque las negociaciones sobre candidaturas y lugares en las listas quedarían para el próximo año.

“Se busca un acuerdo programático, con un primer hito que es la reforma electoral”, explicaron desde el oficialismo.

El riesgo país también apareció en la discusión

La necesidad de reducir la incertidumbre política adquirió mayor relevancia después de que este martes el riesgo país superara momentáneamente los 700 puntos, algo que no ocurría desde hacía un año.

Dentro del Gobierno hay funcionarios que consideran que las expectativas electorales comienzan a influir en las decisiones de los inversores. Sin embargo, la posición oficial expresada en las últimas horas atribuye la mayor parte de la reciente suba del indicador a factores internacionales.

De la reunión en Casa Rosada participaron Karina Milei, Diego Santilli, Ignacio Devitt, Luis Caputo, Santiago Caputo, Martín Menem, Fabián Fernández, Eduardo “Lule” Menem y Patricia Bullrich.

Con la decisión adoptada este martes, el oficialismo tendrá dos frentes inmediatos en el Congreso: defender el proyecto sobre Discapacidad en la sesión de Diputados de este miércoles y reunir los acuerdos políticos necesarios para avanzar con la eliminación de las PASO.