Luego de que no se lograra un acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Gobierno nacional oficializó una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El aumento del piso salarial comenzó a regir desde el 1 de septiembre. Además, ya se establecieron cuáles serán las subas que experimentará hasta abril de 2027.

Por medio de la publicación de la Resolución 4/2026, publicada este miércoles de madrugada en el Boletín Oficial, el nuevo esquema llevará el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril. En el caso del valor por hora para trabajadores jornalizados, este pasará de $1.919 a $2.185 durante el mismo período.

Los nuevos montos mes a mes

La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, en su carácter de presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional.

Montos para trabajadores mensualizados:

Septiembre: $383.800

$383.800 Octubre: $391.200

$391.200 Noviembre: $398.800

$398.800 Diciembre: $406.400

$406.400 Enero 2027: $414.200

$414.200 Febrero 2027: $422.000

$422.000 Marzo 2027: $429.600

$429.600 Abril 2027: $437.000

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor de la hora se estableció en $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre, $2.032 en diciembre. Pasará a ser de $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

El Gobierno aumentó el salario mínimo, vital y móvil: cómo se actualizará mes a mes

La norma también fijó un criterio para la prestación por desempleo. Será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual en los seis meses anteriores al cese del contrato. En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del salario mínimo ni superior al 100% de ese mismo valor.

La falta de acuerdo en el Consejo del Salario

La última negociación por el salario mínimo, celebrada el viernes pasado, volvió a mostrar la distancia entre sindicatos, empresarios y el Gobierno. La reunión terminó otra vez sin acuerdo. Dejó la definición final en manos del Poder Ejecutivo, como ocurre desde hace más de dos años.

El SMVM establece el ingreso básico que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa. También funciona como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios.

En agosto, el monto vigente era de $376.600, tras una suba de 1,13% frente a julio. Ese ajuste quedó por debajo de la inflación mensual, que fue de 2,1%. Ese esquema de aumentos había sido fijado en diciembre de 2025, en otra convocatoria del Consejo del Salario que también cerró sin consenso.

Las propuestas en el debate

Durante la comisión técnica, las tres centrales obreras acercaron una propuesta unificada. Buscaban llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y a $993.000 en diciembre. El planteo tomó como referencia el valor de la canasta básica familiar, que actualmente se ubica en $1.564.716. Los propios dirigentes sindicales reconocieron que ese número no tenía posibilidades de ser aceptado por el Gobierno.

El cotitular de la CGT, Jorge Sola, consideró insuficiente la propuesta empresaria. Afirmó que el monto ofrecido ni siquiera alcanzaba para comprar un kilo de pan. Cristian Jerónimo, también cotitular de la central, adelantó que el sector gremial no avalaría la oferta patronal.

La propuesta patronal consistió en una suba de 1,8% para septiembre y aumentos de 1,7% mensual entre octubre y abril del año próximo. Con esa pauta, el salario mínimo llegaría a $468.000 en abril de 2027. Esa cifra concentró el mayor rechazo sindical por la distancia con el reclamo de las centrales obreras.