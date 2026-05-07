El Gobierno nacional presentó este jueves la Mesa Federal Minera en un acto celebrado en la provincia de San Juan. El encuentro, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contó con la presencia de ministros, gobernadores y empresarios del sector, y apunta a construir un espacio de articulación público-privada para impulsar la inversión minera en el país. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no asistió en medio de la delicada situación judicial que acumula novedades semana a semana.

Del acto participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; y otros funcionarios de rango. Por el lado de las provincias estuvieron presentes los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Qué se destacó durante la presentación de la Mesa Federal Minera

Durante el encuentro, los participantes subrayaron el trabajo del Gobierno en la construcción de un marco jurídico favorable al sector y destacaron dos instrumentos en particular: el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares. También se señaló la importancia del ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como condiciones para atraer capital externo.

Karina Milei trazó una comparación con Chile para ilustrar la brecha que, según el Gobierno, dejaron las administraciones anteriores: mientras ese país exportó en 2023 más de 50.000 millones de dólares en minerales, Argentina apenas alcanzó los 4.000 millones. "Por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo", sostuvo.

El gobernador anfitrión, Orrego, afirmó que la minería debe convertirse en "uno de los motores del país" y reclamó que las empresas comiencen a concretar sus proyectos para traducirlos en trabajo genuino. El ministro Santilli, por su parte, dijo que el objetivo es que la Argentina deje de ser "un país con minería" para consolidarse como "un país minero".