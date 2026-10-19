La búsqueda de Pablo Ezequiel Gómez terminó durante la madrugada de este lunes con su detención. Es el principal acusado por el femicidio de Camila Abigail Iglesias en Cruz del Eje. Lo encontraron en la zona de San Nicolás, en Malagueño, entre Córdoba y Carlos Paz.

"Hace instantes fue apresada esta persona, está a disposición de la fiscalía. Estaba en la zona de Carlos Paz, estaba escondido", confirmó la fiscal Sabrina Ardiles en diálogo con Arriba Córdoba.

"Hubo muchos despistes en medio de la investigación"

La funcionaria explicó que el operativo estuvo atravesado por distintas maniobras que dificultaron la búsqueda. "Hubo muchos despistes en medio de la investigación y de la búsqueda. Hemos dado con él en la madrugada, lo llevan ahora para Cruz del Eje", señaló.

Gómez, de 37 años, quedó imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El cuerpo encontrado en una heladera

La investigación comenzó después de la desaparición de Camila, de 24 años. Su familia realizó la denuncia y la Policía allanó la vivienda que compartía con Gómez en Cruz del Eje.

Detuvieron al acusado por el femicidio de Camila en Cruz del Eje

En ese domicilio los investigadores encontraron un cuerpo dentro de una heladera y cubierto con cal. Según la fiscal, todavía resta la confirmación científica de la identidad.

"Es muy probable que sea el cuerpo de Camila, pero los resultados exactos todavía no los tenemos, eso demora", aclaró Ardiles.

La carta en la que confesaba el crimen

En la casa también se habría encontrado una carta en la que Gómez presuntamente confesaba haber matado a su pareja e indicaba dónde estaba el cuerpo. Desde ese momento permanecía prófugo.

Los antecedentes del acusado

La fiscal confirmó además que Gómez registra antecedentes. Aunque aclaró que no corresponden a su relación con Camila. "Sí tiene antecedentes, pero no con esta pareja", indicó.

De acuerdo con la información conocida, el hombre había sido denunciado en 2022 por violencia de género por una expareja y posteriormente condenado en esa causa.

Tras su detención, Gómez quedó a disposición de la Fiscalía. Será trasladado a Cruz del Eje mientras continúa la investigación.