Un jurado popular comenzó a juzgar en Bariloche a un integrante de la Policía de Río Negro acusado de matar a su pareja, Estefanía Civardi, de 22 años, y simular un suicidio. La Fiscalía sostiene que le disparó a corta distancia en julio de 2025, en un contexto de violencia de género. La defensa, en cambio, afirma que la joven se quitó la vida. La acusación prevé prisión perpetua.

El debate comenzó en el auditorio del Poder Judicial con 16 jurados titulares y suplentes, que escucharon las instrucciones del juez Sergio Pichetto y los alegatos de apertura. El juicio se extenderá durante aproximadamente cuatro jornadas, con testimonios de familiares, amistades, policías y especialistas.

El fiscal jefe Martín Lozada, junto a Sofía Ocampo, afirmó que una investigación de 15 meses reunió testimonios, pericias y comunicaciones telefónicas que, según sostuvo, demostrarán que el acusado efectuó el disparo mortal. También buscará acreditar que la relación, de unos dos meses, estuvo marcada por celos, control y hostigamiento, y que Estefanía quería terminarla.

La Fiscalía sostiene que ambos estaban solos cuando ocurrió el disparo y cuestiona que el policía haya afirmado desde el comienzo que se trató de un suicidio. Según Lozada, el acusado se comunicó con compañeros de la fuerza en lugar de llamar a emergencias. La querella, que representa a la familia, acompañó la acusación y buscará exponer el miedo, el aislamiento y los cambios de comportamiento que habría atravesado la joven.

Por su parte, el defensor Diego Navarro rechazó la acusación y sostuvo que la muerte fue un suicidio. También cuestionó las interpretaciones de las pericias sobre residuos de disparo, material genético y trayectoria del proyectil, y afirmó que los mensajes del teléfono del imputado respaldan su versión.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 30 de julio de 2025, en una vivienda de la calle Los Radales. Según la acusación, Estefanía estaba recostada en una cama de la planta alta cuando el imputado le disparó con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros.

La Fiscalía acusa al policía de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de un arma de fuego, delito que prevé prisión perpetua. Tras escuchar las pruebas y los alegatos finales, el jurado deberá deliberar y decidir si el acusado es culpable o no. Los alegatos de clausura y las instrucciones finales se transmitirán por el canal institucional de YouTube del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.