El CyberMonday 2025 arrancó este lunes con un flujo masivo de usuarios: más de 2 millones de personas visitaron el sitio oficial desde su apertura, según informó Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El especialista indicó que, comparado con años anteriores, la cantidad de visitantes se mantuvo pareja.

Entre los rubros más destacados durante la jornada inicial se encuentran tecnología, indumentaria y calzado, viajes, hogar y decoración, y salud y belleza. Sambucetti señaló que los comercios suelen enfocar las promociones en productos de mayor valor, con buena rentabilidad, y destacó que algunos ofrecen hasta 18 cuotas sin interés, aunque lo habitual son 12.

Entre los productos más buscados figuran aires acondicionados, heladeras, zapatillas, celulares, lavarropas y televisores, reflejando la demanda de bienes de uso cotidiano y tecnología en el hogar.

En términos de comercio electrónico, Sambucetti recordó que en el primer semestre de 2025 las empresas del sector facturaron $15 billones, lo que representa un aumento del 79% interanual. Si se considera únicamente la cantidad de órdenes y pedidos, el monto asciende a $150 millones, con un incremento del 46% respecto al mismo período del año anterior.

El CyberMonday 2025 se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre, con ofertas permanentes y promociones especiales en horarios determinados, que los usuarios pueden consultar en el sitio oficial. Participan más de 900 empresas, que ofrecen productos que van desde celulares e indumentaria hasta pasajes aéreos, consolidando al evento como uno de los más importantes del comercio electrónico argentino.