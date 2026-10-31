En una iglesia de Neuquén, Javier Milei habló de la visita de León XIV y de un "segundo mandato"

Javier Milei habló en Neuquén sobre la inminente visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que será un acontecimiento de "semejante trascendencia", que representará una "inmensa alegría y enriquecimiento espiritual" para los argentinos. El Presidente realizó estas declaraciones durante la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, donde también se refirió a los valores judeocristianos y a los principios que, según sostuvo, orientan las decisiones de su Gobierno.

Ante el auditorio ubicado en la calle J.J. Lastra al 3100, Milei afirmó que el pueblo argentino esperará al Sumo Pontífice "con los brazos abiertos" y consideró que su llegada será "una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender".

Qué dijo Milei sobre la llegada del papa León XIV

En su discurso, el Presidente puso el acento en la dimensión espiritual y simbólica de la visita papal, prevista entre el 8 y 11 de noviembre próximos. Sus palabras estuvieron centradas en la expectativa que genera la llegada del sucesor de Francisco y en la oportunidad de abrir una reflexión sobre los valores religiosos y culturales.

La referencia al papa León XIV se produjo en medio de un discurso donde el Milei utilizó metáforas bíblicas para referirse al presente y al pasado reciente de la política argentina. Asimismo, el Presidente desarrolló conceptos vinculados con la identidad de su gestión y las convicciones que busca sostener.

El equilibrio fiscal y la continuidad del proyecto libertario

Además de referirse al pontífice, Milei habló sobre los principios que considera centrales para su administración y sostuvo que respetar los derechos requiere "perseverancia, paciencia y convicción, incluso cuando el camino se vuelve cuesta arriba".

En ese contexto, destacó el equilibrio fiscal y cuestionó que el Estado gaste por encima de sus ingresos.

"No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación", expresó.

El mandatario sostuvo que actuar con justicia implica tomar decisiones complejas y mantener las convicciones frente a las dificultades. "Lo justo es complejo, demandante y requiere amarrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea", afirmó.

También cuestionó el camino de la política tradicional y aseguró: "Vale la pena hacerlo. El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre, aunque sea presentado como sencillo y placentero".

En otro tramo de su discurso, Milei aseguró que obró de acuerdo a lo dicho durante la campaña y vaticinó la continuidad del proyecto político de La Libertad Avanza. "Cumplimos nuestras promesas y queremos afianzarlas en un segundo mandato", añadió.

El gobernador Rolando Figueroa acompañó al presidente Javier Milei - Foto: Captura transmisión oficial

Quiénes acompañaron a Milei durante su exposición en Neuquén

El Presidente estuvo acompañado por integrantes del oficialismo nacional y representantes de la política neuquina.

Participaron de la actividad:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Rolando Figueroa , gobernador de Neuquén.

Nadia Márquez , senadora nacional de La Libertad Avanza.

Hugo Márquez, pastor de la iglesia Jesús es Rey

La visita del Papa a la Argentina será del 8 al 11 de noviembre

Las declaraciones de Milei se producen a poco más de una semana de la llegada de León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El Papa llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay y tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda incluye encuentros con autoridades nacionales, celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

La visita tendrá un significado histórico: será el regreso de un Pontífice a la Argentina después de casi 40 años, desde la última visita de Juan Pablo II, en abril de 1987.

Una visita presidencial con fuerte presencia política neuquina

La actividad de este sábado 31 de octubre estuvo centrada en la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, en Neuquén capital.

La visita de Milei a la provincia se produjo doce días después de su participación en la apertura de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en el Espacio DUAM. En esta oportunidad, el encuentro religioso reunió al Presidente con funcionarios nacionales, legisladores y el gobernador Rolando Figueroa.