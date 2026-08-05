León XIV visitará la Argentina y revive la histórica relación de los papas con Neuquén y la Patagonia

Este 5 de agosto de 2026, se confirmó oficialmente que el Papa León XIV realizará un Viaje Apostólico a la Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de este año. El anuncio, realizado por la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina, ha sido recibido con enorme alegría tanto por las autoridades eclesiásticas como por el Gobierno Nacional. Este viaje marca un nuevo hito en la relación entre el Vaticano y la Patagonia, una región que ha mantenido un vínculo espiritual y administrativo con los sucesores de Pedro desde mediados del siglo XX.

La historia institucional de la Iglesia en la provincia comenzó con el Papa Juan XXIII, quien el 10 de abril de 1961 promulgó la bula Centenarius annus, mediante la cual creó la Diócesis de Neuquén. Esta nueva jurisdicción fue separada de la Diócesis de Viedma para responder al crecimiento poblacional de la región. Juan XXIII designó como primer obispo a Jaime Francisco de Nevares, un sacerdote salesiano que se convertiría en una figura emblemática de la historia neuquina por su defensa de los derechos humanos y los sectores más vulnerables. En reconocimiento a su labor humanitaria, la ciudad de Neuquén cuenta con una calle que lleva el nombre del pontífice.

El saludo de De Nevares al llegar a Neuquén. Foto: Grupo de Facebook “Neuquén del Ayer”.

El 7 de abril de 1987, durante su segunda gira por Argentina, el Papa Juan Pablo II visitó la ciudad de Viedma. En aquel entonces, el presidente Raúl Alfonsín impulsaba el proyecto de trasladar la Capital Federal a dicha ciudad patagónica, y solicitó especialmente la presencia del pontífice para bendecir el futuro polo de poder. En el aeropuerto Gobernador Castello, Juan Pablo II celebró una misa ante 30.000 fieles, donde destacó la labor de los salesianos y envió un mensaje de aliento al pueblo mapuche, mencionando la figura de Ceferino Namuncurá. Durante este viaje, el Papa estuvo acompañado por el entonces cura jesuita Jorge Mario Bergoglio, lo que llevó a que años más tarde se recordara ese día como la jornada en que “dos papas” estuvieron en la Patagonia.

El Papa Juan Pablo II acompañado por Monseñor Esteban Hesayne, en Viedma en abril de 1987. Foto: Clarín.

Jorge Mario Bergoglio mantuvo una relación de cercanía personal con Neuquén mucho antes de su elección como pontífice. En septiembre de 2009, siendo cardenal y arzobispo de Buenos Aires, visitó la provincia para presidir la 29º Peregrinación Diocesana a pie a la Virgen de Luján en Centenario, evento que reunió a más de 40.000 personas. Durante esa estadía, mantuvo encuentros con jóvenes en el Colegio Pablo VI reunión gestionada tras un llamado personal de Bergoglio a un joven neuquino, visitó el monasterio de las Carmelitas y se reunió con sacerdotes en Zapala.

Tras su muerte el 21 de abril de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad la creación del Día Provincial del Papa Francisco, a conmemorarse cada 21 de abril, en homenaje a su legado espiritual y social. Durante su papado, Francisco mantuvo el contacto con la región, enviando mensajes de apoyo durante la pandemia en 2020 y recibiendo a representantes neuquinos en Roma.

Misa en Centenario oficiada por Jorge Bergoglio y acompañado del entonces obispo de Neuquén, Monseñor Marcelo Melani.

Tras el fallecimiento de Francisco a los 88 años, el pontificado de León XIV comenzó con un especial reconocimiento al legado de su predecesor. El actual pontífice, nacido bajo el nombre de Robert Prevost, ya ha tenido gestos hacia la Argentina, como su reciente oración en la tumba de Francisco. La confirmación de su visita para noviembre próximo genera una gran expectativa en la Diócesis de Neuquén, actualmente liderada por el obispo Fernando Croxatto, consolidando un vínculo histórico que ha transformado la identidad religiosa de la Norpatagonia.