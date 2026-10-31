Javier Milei llega a Neuquén para participar de una inauguración especial para la comunidad evangélica

Este sábado 31 de octubre, el presidente Javier Milei visitará la ciudad de Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, ubicado sobre calle Juan Julián Lastra 3100. La ceremonia está prevista para las 19.30 y coincidirá con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

De acuerdo con el cronograma oficial, el mandatario partió desde Buenos Aires a las 17.30 y tiene previsto arribar a las 19.10 al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Diez minutos después, Milei llegará al templo, donde lo recibirán los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo. El Presidente participará de la ceremonia de inauguración y pronunciará unas palabras ante los asistentes.

El nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey está ubicado sobre calle J.J. Lastra al 3100 - Foto: Gentileza

Cómo será la inauguración del auditorio de Jesús es Rey

El acto central comenzará a las 19.30 con la participación del Presidente y las autoridades de la congregación evangélica. La actividad tendrá lugar en el nuevo espacio de la iglesia, ubicada en calle Roca al 400, en el centro de Neuquén capital.

Una vez finalizada la inauguración, está prevista una instancia de oración y bendición para Milei y las autoridades presentes. Participarán pastores y representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y de la COMFEBA.

La visita tendrá una duración acotada. Según la agenda difundida por Presidencia, el vuelo de regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires partirá a las 20.45, con llegada prevista a Aeroparque a las 22.25.

La fecha coincide con el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

La presencia de Milei en Neuquén se producirá en una jornada significativa para las comunidades evangélicas y protestantes del país.

Cada 31 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, instituido por la Ley 27.741, sancionada por el Congreso en abril de 2024. La fecha recuerda el inicio de la Reforma Protestante, asociado históricamente con el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero difundió sus 95 tesis en Wittenberg, un acontecimiento que dio origen a un movimiento religioso que transformó el cristianismo occidental.

El 19 de octubre pasado, Milei visitó Neuquén para la apertura de la AOG Patagonia 2026 - Foto: Archivo

La segunda visita de Milei a Neuquén en menos de dos semanas

El regreso del Presidente a la capital neuquina se producirá apenas doce días después de su anterior visita a la provincia. El 19 de octubre, Milei participó de la apertura oficial de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, realizada en el Espacio DUAM. En aquella oportunidad, su agenda estuvo vinculada con la actividad hidrocarburífera y el desarrollo energético de la región, con especial atención en Vaca Muerta.