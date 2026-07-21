El pasado 3 de julio ingresó al Congreso de la Nación Argentina el proyecto de ley 3245-D-2026 que propone declarar Monumento Natural Nacional al venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), una especie emblemática de los pastizales La iniciativa busca fortalecer acciones destinadas a garantizar la conservación de este mamífero en todo el país.

El proyecto de ley fue impulsado a partir de distintas recomendaciones técnicas elaboradas por especialistas de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), entidad que desde hace años brega por la conservación de distintas especies y sus respectivos hábitats naturales.

A qué amenazas está expuesto el venado de las pampas

El venado de las pampas es uno de los mamíferos más amenazados de la Argentina. En la actualidad, la especie se encuentra categorizada como "En Peligro" y ocupa sólo una pequeña porción de su distribución histórica. Entre las amenazas a las que se ve expuesto se destacan la pérdida y transformación de los pastizales naturales, fragmentación de su hábitat, caza furtiva e introducción de especies exóticas.

El venado de las pampas es una de las especies de mamíferos más amenazadas de la Argentina - Foto: Wikipedia

Se estima que la población actual en el país es inferior a 2.500 individuos maduros y se encuentra distribuida en apenas cuatro subpoblaciones aisladas. El 80 por ciento de los venados se encuentra fuera de áreas protegidas y se estima que, si se mantienen las presiones actuales, la población se podría reducir un 50% en las próximas tres generaciones.

La propuesta legislativa presentada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) retoma, además, una recomendación incluida en el Plan Nacional para la Conservación del Venado de las Pampas, que indica que la declaración como Monumento Natural Nacional es una herramienta clave para fortalecer la protección de la especie.

Por qué los pastizales son ecosistemas fundamentales

De acuerdo con los especialistas, los pastizales son ecosistemas fundamentales tanto para la biodiversidad como para el bienestar de las personas. Ellos albergan una enorme diversidad de especies, almacenan carbono, contribuyen a la regulación hídrica y sostienen actividades productivas de gran importancia para la Argentina.

El proyecto de ley impulsado por Ferraro se enmarca en la conmemoración del Año Internacional de los Pastizales 2026, una iniciativa promovida por las Naciones Unidas para impulsar la visibilidad de estos ecosistemas y de su contribución a la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.