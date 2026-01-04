Una tarde en un camping dejó una hermosa postal que muestra lo mejor de la naturaleza. Un video grabado por turistas en un camping de la cordillera filma a un puma merodeando por la zona. El animal fue captado en las imágenes, donde se lo ve detrás del bosque del camping, sin intenciones de molestar a los visitantes.

El tranquilo animal fue visto en cercanías al camping Ragintuco, cerca de La Angostura, mientras paseaba por los alrededores sin demostrar ningún comportamiento agresivo.

En el video se puede ver cómo se acerca un poco, observa y luego se retira para seguir caminando dentro del bosque. No es la primera vez que se ven pumas en zonas civilizadas de la cordillera y afortunadamente no hay registros de ataques ni incidentes con estos animales.

Se recuerda que no se debe molestar al animal ni intentar ahuyentarlo, ya que ese es su hábitat natural y su presencia es fundamental para el ecosistema y el equilibrio. Al ser un animal silvestre, se desplaza en busca de alimento o para reproducirse, sin intenciones de molestar ni atacar.

Entre las principales recomendaciones si te encontras con un puma, sugieren mantener la calma, no correr, quedarse firme y de frente al animal intentando mantener contacto visual, nunca darle la espalda.

En caso de estar con niños, alzarlos para que no corran y caminar despacio, hacia atrás, mirándolo a los ojos.

La clave es demostrarle que tu tamaño es mayor que el de él, por eso se recomienda levantar los brazos, agitar camperas y siempre mostrase erguido y en posición vertical.

La persona no debe sentarse ni agacharse, tampoco trepar árboles o rocas y bajo ningún punto de vista se sugiere acercarse al puma, sobre todo si se está alimentando o está con sus crías.

En caso de que se vuelva agresivo, Parques Nacionales indica que se debe estar de frente, mirándolo fijamente y gritar fuerte para generarle miedo.