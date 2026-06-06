Mientras gran parte de los visitantes llegan a la Cordillera neuquina para disfrutar de los paisajes, detrás de cada bosque, sendero y laguna existe un trabajo silencioso que busca garantizar la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes de la provincia. Esa tarea la realiza diariamente Florencia Melisa Fagini, guardaparque de las Áreas Naturales Protegidas Batea Mahuida y Chañy, en Villa Pehuenia - Moquehue. Desde 2023 integra el sistema provincial de conservación y se convirtió en una de las referentes que trabajan sobre el terreno para proteger especies, monitorear ambientes y acercar la educación ambiental a las comunidades.

"Siempre sentí una enorme curiosidad por los animales y una necesidad profunda de estar al aire libre. Con el tiempo entendí que no quería ser una simple espectadora de la naturaleza, sino participar activamente en su cuidado", explicó. Su labor incluye recorridas por senderos, monitoreo de fauna, restauración de ambientes degradados, controles de actividades humanas y tareas de vigilancia en sectores de alta sensibilidad ecológica.

El reino del pehuén, símbolo de la provincia de Neuquén

Las áreas protegidas donde desarrolla su trabajo fueron creadas principalmente para preservar una de las especies más emblemáticas de la Patagonia norte: el pehuén o araucaria araucana. Estos bosques milenarios forman parte de la identidad cultural y ambiental de Neuquén y mantienen un vínculo histórico con las comunidades mapuches de la región.

Junto a las araucarias conviven especies características de la Cordillera como la lenga, el ñire, el radal y la caña colihue. También habitan animales únicos de la fauna patagónica, entre ellos el monito de monte, considerado un fósil viviente, además del carpintero patagónico, la ranita patagónica, el pato de los torrentes y el chinchillón.

Para los especialistas, la conservación de estas especies resulta clave para mantener el equilibrio de los ecosistemas cordilleranos que abastecen de agua y servicios ambientales a gran parte de la provincia.

La guardaparque Florencia Fagini, junto a un grupo de trabajadores que velan por los ecosistemas neuquinos - Foto: Neuquén Informa

Los desafíos que amenazan los ecosistemas de la Cordillera

Aunque Villa Pehuenia y los paisajes cordilleranos suelen asociarse con ambientes prácticamente intactos, los guardaparques advierten que las amenazas son constantes. Uno de los principales problemas detectados en Batea Mahuida es la circulación de vehículos 4x4 fuera de los caminos habilitados. Esta práctica genera erosión, deteriora la vegetación y altera el comportamiento de la fauna silvestre debido al ruido y las vibraciones.

En el área protegida Chañy, en tanto, la principal preocupación es la expansión del visón americano, una especie invasora que se instaló en la Patagonia y afecta seriamente a las especies nativas.

Para combatir estos problemas se desarrollan monitoreos permanentes, campañas de concientización, instalación de cámaras trampa y sistemas de captura orientados al control de ejemplares invasores.

Educación ambiental: una herramienta clave para el futuro

Además del trabajo de campo, Florencia considera que la educación ambiental es una de las herramientas más efectivas para garantizar la conservación a largo plazo. Las visitas a escuelas, charlas comunitarias y actividades educativas forman parte de una estrategia que busca fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado de los recursos naturales.

"Cuando las personas conocen la historia de una especie o comprenden por qué un ecosistema es importante, desarrollan un sentido de pertenencia y responsabilidad mucho mayor", sostuvo. La iniciativa cobra especial relevancia en localidades cordilleranas donde el turismo, el crecimiento urbano y las actividades recreativas mantienen una relación directa con los ambientes naturales.

Cambio climático y presión urbana: señales que ya se observan en Neuquén

Los cambios ambientales ya son visibles en distintos sectores de la provincia. Según la guardaparque, los períodos de sequía son cada vez más prolongados, las nevadas presentan menor intensidad que décadas atrás y el avance de las zonas urbanizadas genera nuevas presiones sobre áreas de alto valor ecológico.

Estas transformaciones impactan sobre la disponibilidad de agua, modifican hábitats naturales y obligan a muchas especies a alterar sus comportamientos o acercarse a zonas pobladas.

La situación también representa un desafío para otras regiones de Neuquén y Río Negro, desde la cordillera hasta el Alto Valle, Valle Medio y zonas vinculadas al crecimiento productivo y energético, donde la planificación ambiental adquiere cada vez mayor relevancia.

Un mensaje para la Patagonia en su conjunto

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, Fagini destacó que la conservación no es una responsabilidad exclusiva de los organismos públicos ni de los especialistas. "La naturaleza de Neuquén no es un recurso inagotable ni un decorado turístico. Es nuestra casa, nuestra identidad y nuestro sustento. El futuro de nuestros bosques, ríos y montañas depende de las decisiones que tomamos todos los días", afirmó.

Su historia refleja el trabajo de quienes, lejos de los centros urbanos, cumplen una función esencial para preservar los ecosistemas que caracterizan a la Patagonia y que forman parte de la vida cotidiana de miles de vecinos de Neuquén, Río Negro y toda la región.