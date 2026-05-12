Un hombre fue imputado y detenido en Salta acusado de generar y difundir imágenes de contenido sexual falsas realizadas con herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Según la investigación judicial, utilizó fotografías reales obtenidas de las redes sociales y aplicaciones de mensajería para crear montajes digitales -conocidos como deep fakes- con desnudez explícita.

Cómo comenzó la causa de violencia digital de género contra 11 mujeres en Salta

La causa comenzó tras las denuncias realizadas por casi una docena de mujeres que detectaron la publicación de imágenes manipuladas en una página web de contenido para adultos. Entre las víctimas se encuentra la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

De acuerdo con la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke, el acusado habría descargado imágenes desde perfiles de Instagram, Facebook y WhatsApp para luego alterarlas mediante programas de edición avanzada e IA.

De qué imputaron al acusado de generar los montajes digitales de contenido sexual

La imputación es por lesiones graves agravadas por violencia de género reiteradas, en una causa que pone nuevamente en debate el impacto del uso indebido de tecnologías digitales y la falta de controles sobre contenidos generados con IA.

El impacto de la violencia digital y el avance de la IA

Las denunciantes tomaron conocimiento de la situación entre fines de marzo y principios de abril. Según la Fiscalía, las publicaciones afectaron la integridad psicológica, social y profesional de las víctimas, muchas de las cuales participan activamente en espacios vinculados con derechos humanos y perspectiva de género.

La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de rastros digitales y huellas informáticas dejadas durante las publicaciones. Tras un allanamiento realizado por la Dirección de Ciberseguridad de la Policía, se concretó la detención y el secuestro de dispositivos electrónicos que ahora serán peritados.

Este caso genera preocupación por el crecimiento de este tipo de delitos vinculados a la manipulación de imágenes con IA. Una modalidad que ya comenzó a ser investigada en distintas provincias de la Argentina y que afecta a un sinfín de personas.