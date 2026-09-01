El Banco Provincia es por estas horas blanco de una catarata de quejas de clientes por "cobros indebidos" en sus cuentas sueldo. Los descuentos llegan hasta los $95.000 y hay preocupación por parte de miles de empleados estatales y jubilados que se ven afectados.

La entidad bancaria bonaerense salió a explicar qué pasó y cuándo restituirá lo descontado por error en las cuentas de los clientes. "Detectamos una incidencia operativa que generó débitos indebidos en un grupo de cuentas", indicaron voceros del banco. "La situación fue identificada y corregida, y se está realizando la restitución automática de los importes afectados", agregaron.

La devolución del dinero

Desde el Banco Provincia aseguraron que para las 10 de la mañana de este martes devolverán los descuentos realizados por error. Asimismo, precisaron que "el inconveniente fue transitorio" y que no requiere ninguna gestión por parte de los usuarios.

Para cerrar, enviaron un mensaje a sus clientes: "Lamentamos las molestias ocasionadas y estamos trabajando para completar la normalización de todos los casos alcanzados a la mayor brevedad".

Las quejas de los clientes

Los clientes del Banco Provincia denunciaron que aparecieron en los resúmenes de sus cuentas "cobros indebidos" por gastos de mantenimiento. Un damnificado sostuvo: "Banco Provincia nos está descontando, como la vez anterior, $95.000 por mantenimiento de las cuenta a todos los trabajadores. Son descuentos aplicados a las cuentas sueldo".

Banco Provincia explicó los cobros indebidos y cuándo devolverá el dinero

Por otro lado, un trabajador de educación sostuvo que "me levanté y comprobé que me habían descontado $70.000 de mi cuenta sueldo en el Banco Provincia. Estuve llamando y es imposible comunicarse. Te tienen en espera y después te cortan porque dicen que están colapsados. Espero que lo devuelvan pronto".

En las redes sociales también se multiplican los reclamos. "Otra vez el tema del cobro del paquete de @bancoprovincia. Que sarta de inútiles. Exigen cuatro débitos automáticos para 'bonificar', ¿tengo siete y me cobran igual? Mañana a comerme dos horas de espera en desatención al cliente para reclamar por un error de ellos", escribía un usuario en su cuenta de X.

Un problema que se repite

Cabe recordar que a fines del año pasado los reclamos comenzaron a multiplicarse desde la noche del martes 30 de diciembre y se intensificaron el 31, especialmente a través de las redes sociales, donde los usuarios denunciaron descuentos que iban desde los $60.000 hasta más de $80.000, bajo el concepto de "Comisión Mantenimiento Paquete".

Ahora parece que la situación vuelve a repetirse y, mientras crece la bronca, se espera la respuesta del Banco Provincia para llevar tranquilidad a sus clientes.