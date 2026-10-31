Javier Milei estará 105 minutos en Neuquén para inaugurar el nuevo auditorio de un templo evangélico

El presidente Javier Milei visitará este sábado 31 de octubre la ciudad de Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey. La actividad marcará su segunda presencia en la provincia en menos de dos semanas y se extenderá por aproximadamente 105 minutos, desde su arribo al aeropuerto hasta el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Según la agenda oficial, el mandatario partirá a las 17.30 hacia Neuquén y arribará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón a las 19.10, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa. Diez minutos más tarde se trasladará al nuevo auditorio de la congregación evangélica Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

La principal actividad de la visita comenzará a las 19.30, cuando Milei participe de la inauguración del nuevo auditorio y pronuncie unas palabras ante los asistentes. Al finalizar el acto, los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo, junto con autoridades de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y de la Confederación de Ministerios Evangélicos de la República Argentina (COMFEBA), realizarán una oración y una bendición para el Presidente y las autoridades presentes.

Tras cumplir con el compromiso, el mandatario regresará al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La partida está prevista para las 20.45, por lo que su permanencia en la capital neuquina será de alrededor de una hora y 45 minutos. El arribo a Aeroparque está programado para las 22.25.

La visita se produce apenas doce días después de su anterior paso por la provincia. El 19 de octubre, Milei encabezó en Neuquén la apertura de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, desarrollada en el Espacio DUAM, donde participó de la ceremonia inaugural de uno de los principales encuentros del sector energético vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.