El presidente Javier Milei volverá a emprender un nuevo viaje internacional pocas horas después de regresar de su última gira, ya que esta noche partirá rumbo a Madrid para participar de un importante foro económico internacional y mantener reuniones con dirigentes y referentes del pensamiento liberal.

El mandatario tiene previsto despegar cerca de las 23 rumbo a la capital española, donde será uno de los principales protagonistas del Madrid Economic Forum 2026, un encuentro que reunirá a empresarios, economistas, académicos y dirigentes políticos vinculados a las ideas del libre mercado.

La agenda de Milei en España estará marcada por su exposición central en el foro, que se realizará este sábado en el Palacio Vistalegre. Según la organización del evento, el Presidente argentino será el encargado de cerrar la jornada, con un discurso en el que se espera que detalle los resultados de su programa económico y las reformas impulsadas en la Argentina.

La llegada del jefe de Estado a Madrid está prevista para el viernes al mediodía, horario argentino, y durante esa jornada mantendrá una serie de reuniones con dirigentes y referentes del pensamiento liberal europeo.

Entre los encuentros confirmados figura una reunión con Santiago Abascal, líder del partido VOX, con quien Milei mantiene una afinidad política e ideológica que se consolidó en los últimos años.

Además, el mandatario también tiene previsto reunirse con el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los académicos más influyentes dentro de la tradición liberal y de la escuela austríaca de economía, corriente que el propio Milei ha citado en numerosas oportunidades como inspiración para su visión económica.

Luego de su exposición en el foro, el Presidente recibirá un reconocimiento vinculado al economista Ludwig von Mises, una de las figuras históricas más influyentes de la escuela austríaca, cuyas ideas sobre el mercado y la libertad económica forman parte del marco conceptual que el mandatario suele destacar.

Este viaje marcará la cuarta visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. La última vez que estuvo en Madrid fue en mayo del año pasado, cuando participó de un acto político organizado por VOX.

La escala en España forma parte de una intensa agenda internacional del Presidente en las últimas semanas. Antes de este viaje, Milei participó de la Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento organizado con el objetivo de promover inversiones internacionales en el país.

En ese encuentro, funcionarios del Gobierno y varios gobernadores argentinos presentaron oportunidades de inversión en sectores estratégicos de distintas provincias, buscando atraer capital extranjero hacia áreas productivas clave.

Tras su paso por Estados Unidos, el mandatario también viajó a Chile, donde asistió a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast.

La agenda en Madrid será breve pero intensa. Después de su participación en el foro económico y de los encuentros programados, Milei tiene previsto regresar a la Argentina el mismo sábado por la noche, con llegada a Buenos Aires durante la mañana del domingo.