La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará de manera formal su calendario de pagos de noviembre 2026 a partir de este miércoles 11 de noviembre.

Ese día, las sucursales bancarias comenzarán a liquidar el haber mínimo garantizado. Al monto se suma la acreditación completa del bono extraordinario de $70.000, oficializado mediante el Decreto 1296/2026.

Por qué el calendario se modificó

Esta adecuación operativa se originó por la inactividad bancaria consecutiva del Día del Bancario y las jornadas de asueto vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Por ese motivo, ANSES diseñó un cronograma escalonado que agrupa hasta tres terminaciones de documento en una misma jornada.

Calendario para haberes mínimos

Los titulares que perciben un haber contributivo que no supera el piso previsional cobrarán sus haberes junto al refuerzo de emergencia de acuerdo con la siguiente distribución:

Miércoles 11 de noviembre: documentos terminados en 0 .

Jueves 12 de noviembre: documentos terminados en 1 .

Viernes 13 de noviembre: agrupamiento extraordinario para documentos finalizados en 2, 3 y 4 . Habrá triple turno bancario para cerrar la primera semana operativa.

Lunes 16 de noviembre: documentos terminados en 5 .

Martes 17 de noviembre: documentos terminados en 6 .

Miércoles 18 de noviembre: documentos terminados en 7 .

Jueves 19 de noviembre: documentos terminados en 8 .

Viernes 20 de noviembre: documentos terminados en 9. Es el cierre formal del bloque de ingresos mínimos.

Calendario para haberes que superan el mínimo

Para aquellos beneficiarios cuyos ingresos mensuales sobrepasan el haber básico previsional, los desembolsos se realizarán durante la última semana completa del mes:

Martes 24 de noviembre: documentos terminados en 0 y 1 . La fecha se corre tras la jornada inhábil del lunes 23 por el traslado del feriado de la Soberanía Nacional.

Miércoles 25 de noviembre: documentos terminados en 2 y 3 .

Jueves 26 de noviembre: documentos terminados en 4 y 5 .

Viernes 27 de noviembre: documentos terminados en 6 y 7 .

Lunes 30 de noviembre: documentos terminados en 8 y 9. Es el cierre definitivo de las liquidaciones previsionales del mes.

Cuánto se cobra con el bono en noviembre

El haber mínimo para noviembre queda en $444.158,46, con un aumento del 1,93%.

A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000**. Luego se aplica el **descuento de PAMI del 3%**, que alcanza los **$13.324,75.

El total neto de bolsillo para la jubilación mínima es de $500.833,70.

Para las jubilaciones que superan la mínima, los montos se calculan según las escalas de aportes. El bono se liquida de forma proporcional o no corresponde, y la deducción se aplica según la escala correspondiente, hasta el tope legal vigente.

Cómo verificar el recibo de haberes

Para constatar la correcta liquidación antes de ir a la sucursal bancaria, los jubilados deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El paso a paso es:

Acceder a la pestaña "Jubilaciones y Pensiones". Seleccionar la opción "Consultar recibo de haberes". Revisar el comprobante oficial de noviembre 2026.

En el documento es indispensable constatar que figuren tres conceptos:

La prestación básica con el reajuste del 1,93% ( $444.158,46 para el haber mínimo).

La línea independiente del bono extraordinario por $70.000 completos.

El descuento asistencial del 3% con destino a PAMI ($13.324,75). Se calcula de forma exclusiva sobre el haber ordinario y no afecta al bono.

Si aparecen deducciones desconocidas bajo leyendas de mutuales, cooperativas o seguros no solicitados, el titular puede tramitar la desafiliación inmediata. También puede exigir el cese de los débitos a través del menú de reclamos del mismo aplicativo estatal.