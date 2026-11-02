El aguinaldo de diciembre 2026 para jubilados y pensionados se abonará junto con los haberes mensuales, según el esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) representará un ingreso adicional para los beneficiarios del sistema previsional. Se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.

El monto dependerá del haber que perciba cada titular y de las actualizaciones aplicadas durante el segundo semestre. En ese sentido, los jubilados con prestaciones superiores a $500.000 podrán cobrar más de $250.000 de aguinaldo.

Aguinaldo de diciembre 2026: qué jubilados cobrarán más de $250.000

El cálculo contempla el 50% del haber mensual más alto del período comprendido entre julio y diciembre.

El pago alcanzará a los jubilados y pensionados comprendidos en el régimen previsional correspondiente. Como ocurre habitualmente, los depósitos se organizarán según la terminación del DNI y el nivel de ingresos.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario se calcula tomando como referencia el 50% del mayor haber mensual devengado durante el segundo semestre del año. Por lo tanto, el importe no es igual para todos los beneficiarios, sino que varía de acuerdo con la prestación de cada persona.

Por ejemplo, si el mayor haber previsional del período fue de $500.000, el aguinaldo será de $250.000. En cambio, una persona cuyo haber más alto haya sido de $600.000 recibirá $300.000 por este concepto.

Es importante aclarar que el bono extraordinario de $70.000, cuando corresponda, no integra la base de cálculo del aguinaldo. Se trata de un refuerzo adicional y no del haber previsional.

Cuánto cobrarán los jubilados según sus haberes

Para conocer los importes aproximados, pueden tomarse distintos ejemplos de prestaciones mensuales:

Haber de $450.000: aguinaldo de $225.000 .

. Haber de $550.000: aguinaldo de $275.000 .

. Haber de $700.000: aguinaldo de $350.000 .

. Haber de $800.000: aguinaldo de $400.000.

Estos valores son ejemplos de cálculo y no representan montos definitivos establecidos para diciembre. La liquidación final dependerá de los haberes efectivamente devengados durante el semestre y de las actualizaciones previsionales correspondientes.

Calendario de pagos de ANSES para diciembre de 2026

ANSES estableció las fechas de cobro mediante la Resolución 349/2025, cuyo Anexo XII contempla expresamente el pago de la segunda cuota del aguinaldo.

El cronograma comienza el 9 de diciembre y se extiende hasta el 23, según la terminación del DNI y el intervalo de haberes.

Jubilados y pensionados del primer intervalo de haberes

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

miércoles 9 de diciembre. DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

jueves 10 de diciembre. DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

viernes 11 de diciembre. DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

lunes 14 de diciembre. DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

martes 15 de diciembre. DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados del segundo intervalo de haberes