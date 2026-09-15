La provincia de Jujuy volvió a posicionarse en el mapa turístico internacional tras ser elegido como el Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en 2026, en la primera edición de los Mountain Destination Awards. El reconocimiento fue impulsado por Tripscout, una plataforma internacional especializada en contenidos y marketing turístico.

A diferencia de otros premios turísticos, la elección no estuvo a cargo de un jurado tradicional ni de una votación abierta. El ranking utilizó Social IQ, una herramienta de análisis de datos que estudió el comportamiento digital de publicaciones relacionadas con más de 1.100 destinos de montaña de todo el mundo. El impacto de los contenidos, la interacción de las audiencias y su capacidad para generar conversaciones fueron algunos de los factores considerados.

El Cerro de los Siete Colores es una de las postales más reconocidas de Purmamarca.

Uno de los grandes atractivos de Jujuy es la posibilidad de recorrer paisajes completamente diferentes dentro de una misma provincia. La Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne cerros de distintos colores, pueblos andinos y caminos de altura. Entre los lugares más reconocidos aparecen Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores, Tilcara, Maimará y la propia Humahuaca.

Pero la propuesta turística va mucho más allá de la Quebrada. La Puna ofrece grandes extensiones, caminos de altura y salares como las Salinas Grandes, mientras que los Valles y las Yungas permiten descubrir escenarios totalmente diferentes, con mayor presencia de vegetación y naturaleza. Esa diversidad geográfica fue uno de los aspectos que ayudó a destacar a la provincia frente a otros destinos de la región.

Jujuy fue reconocido como el Mejor Destino de Montaña de Sudamérica en 2026.

Además de los paisajes, el destino permite combinar trekking, rutas escénicas, gastronomía regional, pueblos históricos y experiencias vinculadas con las comunidades locales. El reconocimiento también refleja el peso que adquirieron las redes sociales a la hora de inspirar nuevos viajes: los cerros, caminos y pueblos jujeños encontraron allí una vidriera internacional que contribuyó a posicionarlos entre los destinos de montaña más atractivos del continente.