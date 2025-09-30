El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, retomó sus actividades de gestión y campaña en el conurbano bonaerense para fortalecer la candidatura de Jorge Taiana, postulante de Fuerza Patria a diputado nacional, a menos de un mes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En el Club Nacional Evita de Ensenada, Kicillof inauguró un complejo deportivo acompañado por el intendente Mario Secco y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Allí, el gobernador aseguró que “en la provincia de Buenos Aires se cayó el mito de que nuestro pueblo estaba dispuesto a acompañar la motosierra del Gobierno”, y agregó que “los bonaerenses se expresaron y dijeron que aquí no hay lugar para políticas anarco-capitalistas”.

El mandatario también cuestionó al presidente Javier Milei, afirmando que “no entendió” que la ciudadanía “no quiere más timba y negocios financieros, sino más trabajo, salud y educación”. Estas declaraciones se dieron en el marco de un recorrido que incluyó actos en Florencio Varela y Merlo, donde Kicillof aprovechó para dejar mensajes con fuerte carga electoral.

En Florencio Varela, junto al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el intendente Andrés Watson, el gobernador inauguró obras de infraestructura en el barrio Villa Argentina. Allí sostuvo que la política económica del Gobierno nacional “ya fracasó” y advirtió que el pedido de un préstamo a Estados Unidos no será destinado a “construir rutas, hospitales y escuelas”. Además, criticó que “el Presidente está decidido a no usar ni un dólar para el bienestar del pueblo” y que sus decisiones afectan a los sectores vulnerables y a la clase media.

Durante un acto en Merlo, Kicillof calificó el modelo propuesto por Milei como “individualista” y llamó a votar por Fuerza Patria para ampliar derechos en la provincia. Allí recordó que la “motosierra” anunciada por el presidente “era para la casta, pero ajustó a los jubilados, a los trabajadores y a las personas con discapacidad”. En ese sentido, señaló que “estamos frente a la estafa electoral más grande de la historia argentina” y enfatizó que “destruir el Estado no es una solución para nadie”, porque sin Estado no hay servicios esenciales ni acceso a la vivienda.

Kicillof impulsa a Taiana en el conurbano.

Por su parte, Jorge Taiana destacó el contraste entre la gestión provincial y la nacional, afirmando que “frente a un Gobierno nacional insensible que abandona y asfixia, contamos con un Gobierno provincial que sigue ampliando derechos”. Asimismo, convocó a los votantes a aprovechar la elección del 26 de octubre para “frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social”.