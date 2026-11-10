El papa León XIV visitó este martes 10 de noviembre la provincia de Córdoba, en el marco de su viaje apostólico por la Argentina. El Pontífice llegó a la capital provincial a las 9, recorrió distintos sectores en papamóvil y encabezó una multitudinaria misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar.

La jornada reunió a miles de fieles provenientes de distintos puntos del país. La celebración religiosa se realizó en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el Santo Padre compartió uno de los momentos centrales de su visita.

Durante su paso por la provincia, León XIV también estuvo en el Arzobispado de Córdoba y mantuvo un encuentro con representantes de la Iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El Papa regresó a Buenos Aires durante la tarde, luego de completar las actividades previstas en Córdoba. Su agenda argentina continuará esta noche con un encuentro con jóvenes.

Las mejores imágenes de León XIV en Córdoba

La visita del Pontífice dejó postales de encuentros con los fieles, saludos desde el papamóvil y una multitudinaria celebración religiosa.

Desde su llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella hasta su paso por el centro de la ciudad, cada actividad estuvo acompañada por personas que se acercaron para verlo y recibir su bendición.

Foto: Agencia NA

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