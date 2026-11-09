El allanamiento en la casa del joven detenido por intentar vulnerar el operativo de seguridad de la misa del papa León XIV se realizó en el barrio porteño de Palermo. Durante el procedimiento, ordenado por la Justicia Federal, se secuestraron armas, municiones, credenciales falsas y decenas de equipos de comunicación.

El hombre, de 25 años, había sido detenido el domingo por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentó atravesar uno de los anillos de seguridad instalados en inmediaciones del Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Kennedy.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso circulaba en una motocicleta con patente y credenciales falsas, balizas policiales y distintos dispositivos de comunicación. Actualmente, los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, que investiga el caso por intimidación pública y falsificación de documento público.

Qué encontraron en la casa del detenido en Palermo

El allanamiento permitió secuestrar una importante cantidad de elementos, entre ellos un arma de fuego, documentación falsa y dispositivos que simulaban o permitían comunicaciones de uso policial.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres.

Una credencial apócrifa con la inscripción «enlace Vaticano», a nombre del detenido.

Bases de cargadores HT, equipos de radiofrecuencia y baterías.

43 equipos de trunking, además de radios y otros dispositivos de comunicación.

Una chapa y una placa con jerarquía policial.

Una patente con una inscripción alusiva a radioaficionado.

Dos cámaras corporales.

Tres notebooks, dos computadoras, una tablet y dos teléfonos celulares.

Documentación considerada relevante para la investigación.

El volumen y la variedad de los elementos secuestrados forman parte de las líneas de investigación que deberá profundizar la Justicia. Por el momento, la información oficial disponible no permite establecer cuál era el propósito concreto del detenido ni si actuaba con otras personas.

Cómo fue la detención durante el operativo por la misa del Papa

La aprehensión se produjo el domingo, cuando el joven intentó atravesar el dispositivo de seguridad montado para la ceremonia religiosa encabezada por León XIV en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron las irregularidades en la motocicleta y en las identificaciones que llevaba el sospechoso. Entre los elementos que llamaron la atención de las autoridades estaban las credenciales apócrifas, la patente falsa y las balizas policiales.

A partir de la intervención judicial, el caso pasó a manos de investigadores de la Policía Federal Argentina, que trasladaron al detenido a la sede del Departamento Federal Unidad de Investigación Antiterrorista.

Qué organismos participaron de la investigación

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría N.º 2, encabezada por Gonzalo Mendieta.

En el allanamiento y las tareas posteriores participaron distintas áreas especializadas:

Departamento Federal Unidad de Investigación Antiterrorista: intervino en la investigación y el traslado del detenido.

Departamento Brigadas de Explosivos: aportó perros detectores para inspeccionar el inmueble.

Departamento Técnico del Cibercrimen: realizó una primera inspección visual de los dispositivos informáticos.

División Unidad Búsqueda de Evidencia: llevó adelante el levantamiento de rastros y las tareas técnicas, químicas, fotográficas y de planimetría.

División Operaciones Técnicas Especiales: secuestró los elementos de comunicación encontrados.

La participación de estas dependencias permitió abordar diferentes aspectos de la pesquisa: desde la inspección del inmueble hasta el análisis preliminar de dispositivos electrónicos y la recolección de evidencia.

Qué se investiga y cuáles son los próximos pasos

La causa fue caratulada como «Intimidación Pública y Falsificación de Documento Público». Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Uno de los puntos centrales será determinar para qué utilizaba el detenido las credenciales, las identificaciones policiales y los equipos de comunicación. También será relevante establecer si los dispositivos electrónicos contienen información que permita reconstruir sus movimientos, contactos y eventuales vínculos con otras personas.

Por ahora, no se informó oficialmente que exista una organización detrás del episodio ni que se haya confirmado una amenaza concreta contra el Papa. Esos aspectos deberán ser establecidos a partir de las pruebas reunidas y las medidas que disponga la magistrada.

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras se realizan las pericias sobre los objetos secuestrados.