El papa León XIV recibió un cáliz elaborado con la participación de vecinos de Córdoba y localidades del área metropolitana. La pieza fue realizada por el orfebre Pablo Falabella y entregada por el intendente de la capital provincial, Daniel Passerini, como un obsequio que reúne las expresiones de fe de miles de ciudadanos.

El objeto religioso fue confeccionado a partir de una iniciativa que permitió a los habitantes intervenir directamente en su elaboración. Durante un recorrido por distintos barrios cordobeses, los vecinos realizaron pequeños golpes de cincel sobre el metal para dejar una marca simbólica de sus intenciones.

El cáliz y la patena fueron fabricados en latón y recibieron terminaciones en oro y plata. La obra combina técnicas de orfebrería con mensajes religiosos de la comunidad y lleva incorporado el lema pontificio de León XIV: IN ILLO UNO UNUM.

Cómo se elaboró el cáliz que recibió León XIV

El trabajo estuvo a cargo del orfebre Pablo Falabella, responsable de transformar las intervenciones de los vecinos en parte de una obra de arte religioso.

La iniciativa recorrió distintos barrios de la ciudad de Córdoba y convocó a habitantes de la capital y del área metropolitana. Cada participante tuvo la posibilidad de realizar un pequeño golpe de cincel sobre la superficie de la pieza.

De esta manera, los rezos, agradecimientos, súplicas y bendiciones de los ciudadanos quedaron representados de forma permanente en el objeto que posteriormente recibió el Papa.

La propuesta buscó que el regalo no fuera solamente una pieza de orfebrería, sino también una representación de la comunidad cordobesa y de sus expresiones de fe.

Las características del cáliz y la patena

La obra está compuesta por dos elementos utilizados en la celebración de la misa: un cáliz y una patena.

El cáliz tiene 37 centímetros de altura y pesa aproximadamente 1,3 kilogramos. Está fabricado en latón con un baño de oro y presenta un estilo renacentista moderno.

La patena, también confeccionada en latón, tiene un baño de plata. En su superficie fueron grabados el escudo papal y el lema pontificio de León XIV.

Ambas piezas fueron concebidas como un conjunto, con detalles que vinculan el trabajo artesanal con el significado religioso del obsequio.

Qué significa el lema pontificio de León XIV

La patena lleva grabada la expresión latina IN ILLO UNO UNUM, que puede traducirse como «En el único Cristo somos uno» o «En Aquel que es Uno, somos uno».

El lema expresa la idea de unidad de los cristianos en Cristo, más allá de sus diferencias y de la diversidad de comunidades que integran la Iglesia católica.

Su incorporación al regalo conecta el significado espiritual de la pieza con el mensaje de unidad que representa el pontificado de León XIV.

Un regalo que reúne la fe de una comunidad

La particularidad del cáliz entregado al Papa está en el proceso de elaboración. A diferencia de un obsequio institucional realizado exclusivamente por un artista o una autoridad, esta obra incorporó la intervención simbólica de miles de personas.

La participación de los vecinos convirtió a la pieza en una representación colectiva de Córdoba y su área metropolitana. Cada marca de cincel funcionó como una forma de integrar las intenciones individuales en un mismo objeto religioso.

El cáliz y la patena quedaron así vinculados tanto con el trabajo del orfebre Pablo Falabella como con las expresiones de fe de quienes participaron de la iniciativa.

El regalo fue entregado por el intendente Daniel Passerini al papa León XIV, en el marco de la visita pastoral del Pontífice a la Argentina.