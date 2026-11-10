León XIV recordó a Francisco en la Catedral de Buenos Aires y recibió un regalo muy especial.

El papa León XIV rindió un emotivo homenaje a su antecesor, Francisco, durante su segundo día en Argentina. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde Jorge Mario Bergoglio se desempeñó como arzobispo antes de ser elegido pontífice, el actual Santo Padre realizó una pausa de oración y silencio frente a una placa conmemorativa dedicada a su memoria.

El memorial, ubicado detrás del altar de la Catedral, lleva el nombre y el escudo de Bergoglio, junto con la inscripción: "Que siempre vivas en Cristo, Santo Padre". La placa ya existía, pero fue actualizada tras el fallecimiento de Francisco y restaurada especialmente durante la visita de León XIV.

El homenaje se realizó antes de la celebración de las Vísperas, que reunió al Papa con los obispos y los equipos sinodales de Argentina. Acompañado por seis niños de distintas parroquias y asociaciones de la arquidiócesis, León XIV depositó flores frente al memorial. Luego, todos compartieron unos momentos de silencio y recogimiento.

La placa conmemorativa ubicada detrás del altar de la Catedral Metropolitana recuerda a Francisco con la inscripción: «Que siempre vivas en Cristo, Santo Padre». (Foto Vatican News)

El encuentro con los sobrinos de Francisco y una rosa blanca

Otro de los momentos más significativos de la jornada fue el encuentro de León XIV con ocho sobrinos de Francisco, quienes fueron invitados especialmente por el actual pontífice. Al finalizar la celebración, los familiares de Bergoglio le entregaron una rosa blanca, un símbolo profundamente ligado a la devoción de Francisco por Santa Teresita del Niño Jesús.

Los sobrinos de Francisco le entregaron a León XIV una rosa blanca, símbolo de la devoción de su tío por Santa Teresita del Niño Jesús. (Foto Vatican News)

La flor tenía un significado especial para el Papa argentino y era colocada con frecuencia en su tumba. Para su familia, representa la cercanía espiritual, la devoción y la continuidad del legado que dejó Francisco en la Iglesia.

Al entregársela a León XIV, sus sobrinos expresaron un deseo cargado de afecto y esperanza: «Que esta rosa también sea un signo de nuestra cercanía, de nuestro afecto y de nuestro deseo de que la ternura, la esperanza y la misericordia que Francisco sembró sigan floreciendo en la Iglesia».

De esta manera, el homenaje en la Catedral Metropolitana y el encuentro familiar marcaron dos momentos de especial emoción en la visita de León XIV a la Argentina, con un recuerdo presente de quien fue su predecesor y dejó una profunda huella en la Iglesia católica.