El papa León XIV encabeza este lunes 9 de noviembre de 2026 un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, Buenos Aires. Durante la actividad, trabajadores, dirigentes sindicales y empresarios compartieron sus experiencias y plantearon los principales desafíos que atraviesa el empleo.

En su intervención, el Pontífice cuestionó que los trabajadores sean valorados exclusivamente por su eficiencia y advirtió que la falta de empleo representa una herida a la dignidad humana, porque no solo priva a las personas de ingresos, sino también de la posibilidad de aportar a la sociedad. «Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad», sostuvo.

Entre los testimonios se destacaron los de Sabrina Soledad Sapone, trabajadora y delegada sindical, y Juan Manuel Allende, empresario y emprendedor. Sus intervenciones abordaron dos dimensiones complementarias: la defensa de los derechos laborales y la construcción de empresas comprometidas con el bien común.

León XIV cuestionó que el trabajo se mida solamente por la eficiencia

El mensaje del Papa puso en el centro del debate la dignidad de las personas que trabajan y el papel que cumple el empleo en la construcción de la sociedad.

La reflexión adquiere relevancia en un escenario de transformaciones productivas, cambios tecnológicos y discusiones sobre las condiciones laborales. La incorporación de nuevas herramientas, entre ellas la inteligencia artificial, plantea interrogantes sobre el futuro de los puestos de trabajo y la participación de las personas en las decisiones que afectan su actividad.

El encuentro en la UCA reunió distintas perspectivas sobre estas problemáticas, con la intención de acercar al Pontífice las experiencias de quienes participan del mundo laboral argentino.

Sabrina Sapone reclamó defender la dignidad de los trabajadores

Sabrina Soledad Sapone llevó la voz de los trabajadores al encuentro y destacó la importancia de la representación gremial como una herramienta para defender los derechos de las personas y sus familias.

«Vengo a dar testimonio como trabajadora y delegada sindical, rol que asumo con compromiso social y vocación política», expresó.

Durante su intervención, explicó que la representación sindical no debería limitarse a ocupar un cargo, sino que implica escuchar, acompañar y comprender las necesidades de quienes están detrás de cada puesto de trabajo.

En ese sentido, cuestionó que el empleo sea considerado un gasto o una pérdida y advirtió sobre las consecuencias de incorporar tecnología sin garantías para la dignidad humana.

«Se levantan las banderas de la inteligencia artificial sin custodia de la dignidad humana, exiliando a las personas de la vida laboral y alejándolas del bien común», sostuvo.

Sapone también convocó a recuperar el sentido colectivo de la organización gremial y sintetizó su planteo con una frase que marcó su exposición:

«No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente».

Por último, reconoció el acompañamiento de la Iglesia a los sectores vulnerables y pidió al Papa una orientación para recuperar el valor del trabajo como fuente de vida y esperanza.

Juan Manuel Allende habló de empresas, fe y responsabilidad social

Desde el sector empresarial, Juan Manuel Allende compartió una experiencia personal atravesada por la fe, la pérdida de su hija Serena y la búsqueda de un modelo de negocios comprometido con el bien común.

El empresario recordó que sus creencias atravesaron momentos difíciles durante sus años de mayor actividad laboral y contó que volvió a elegirlas después de la muerte de su hija menor, a quien vio morir en brazos de él y de su esposa.

«Hoy elijo vivir mi fe y el amor en mi vida, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis proyectos y quienes me acompañan, mi comunidad», manifestó ante León XIV.

Allende explicó que durante los últimos siete años desarrolló emprendimientos vinculados con el cambio climático, con el objetivo de impulsar proyectos escalables que contribuyan a la regeneración ambiental.

También relató su experiencia como consejero de empresas mineras, donde participó en decisiones relacionadas con el impacto ambiental y comunitario y en programas destinados a atender necesidades de distintas poblaciones.

En el cierre, planteó las dificultades que enfrentan los empresarios que buscan desarrollar actividades económicas con responsabilidad social.

«Somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo y ser buenos con quienes nos rodean», afirmó.

Sin embargo, advirtió que esa conducta puede ser confundida con ingenuidad cuando existen competidores que especulan y deshumanizan a sus trabajadores.

«Compite con nosotros el que especula y deshumaniza a su gente y a veces quien recibió un cargo para servir lo usa para lucrar», señaló.

Finalmente, pidió al Pontífice una palabra que ayude a quienes buscan sostener ese modelo de trabajo y de negocios.