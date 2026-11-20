El Senado de la Nación aprobó la desregulación del régimen de cabotaje y marina mercante, una iniciativa que habilita a buques de bandera extranjera a realizar operaciones de transporte de mercaderías entre distintos puertos argentinos. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 24 negativos durante la sesión del jueves y fue girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La propuesta fue impulsada por las senadoras Carolina Moisés, de Convicción Federal, y Silvana Schneider, de la Unión Cívica Radical, y contó con el respaldo del Gobierno nacional y de gobernadores del Norte Grande. El principal objetivo es ampliar la oferta de embarcaciones disponibles, reducir los costos del transporte de cargas y aprovechar la infraestructura portuaria existente, para disminuir la dependencia del transporte automotor en recorridos de larga distancia.

El Senado aprobó la desregulación del cabotaje con 42 votos afirmativos y 24 negativos.

Entre los principales cambios, el proyecto autoriza a embarcaciones extranjeras a realizar actividades de navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional. La apertura comprende los corredores de la Hidrovía, el río Uruguay y la costa atlántica hasta Ushuaia. Sin embargo, algunas actividades continuarán reservadas para buques argentinos o con tratamiento equivalente, como la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra y determinados servicios de navegación.

Durante el debate, los sectores que respaldaron la iniciativa señalaron que la reforma permitirá mejorar la competitividad de las economías regionales y facilitar la conexión de las provincias productoras con los principales mercados. La senadora misionera Sonia Rojas Decut sostuvo que el objetivo es que la distancia deje de representar una barrera para el desarrollo económico y destacó la importancia de aprovechar los ríos y puertos como vías de transporte de la producción.

La iniciativa recibió cuestionamientos de gremios navieros y sectores vinculados con la marina mercante nacional.

Sin embargo, la iniciativa también recibió cuestionamientos de gremios vinculados con el transporte, la actividad naviera y los armadores nacionales, que advirtieron sobre los posibles efectos de la apertura en el empleo argentino y la industria naval. Durante la discusión, el senador Jorge Capitanich expresó su rechazo y cuestionó que la desregulación pueda afectar la soberanía y las fuentes laborales del sector.

Con la aprobación del Senado, el proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde continuará la discusión sobre el nuevo esquema de transporte marítimo y fluvial. Si obtiene la aprobación definitiva, se modificarán las reglas que desde 1944 reservan el cabotaje nacional a embarcaciones de bandera argentina, con el objetivo de incorporar nuevos operadores y reducir los costos logísticos del país.